CBC News: более 30 геев уехали из Чечни в Канаду

Канадская некоммерческая организация Rainbow Railroad помогла 35 геям из Чечни покинуть Россию. Об этом телеканалу CBC News рассказал исполнительный директор организации Кимахли Пауэлл. По его словам, 31 человек получил убежище в Канаде.

Как рассказал Пауэлл, Rainbow Railroad объединилась с российским ЛГБТ-сообществом, при поддержке которого были созданы безопасные каналы связи для людей, желающих покинуть Чечню.

Отмечается, что в разработке программы участвовало правительство Канады. Пауэлл добавил, что покинуть Россию хотят еще около 40 чеченцев, которые вынуждены скрываться от преследований.