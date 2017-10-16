Путин подписал указ о санкциях против КНДР

Российский президент Владимир Путин подписал указ во исполнение резолюции Совета Безопасности ООН о санкциях против КНДР. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу речь идет о резолюции Совбеза ООН от 30 ноября прошлого года, принятой в ответ на ракетно-ядерные испытания КНДР. Документом уточняется ряд мер, введенных в 2007 г. в связи с резолюцией. Согласно документу ограничительные меры вводятся в отношении 10 компаний и 11 граждан КНДР, связанных с ядерной программой страны.

Также документом утвержден список материалов, технологий и продукции, запрещенных к продаже КНДР. Ограничения введены и в отношении предметов роскоши, например ковров и гобеленов, стоимость которых превышает $500, фарфоровой посуды или костяного фарфора стоимостью более $100. Не разрешается поставлять КНДР вертолеты и морские суда. У КНДР запрещается при этом покупать медь, никель, серебро и цинк.

«В соответствии с принятой резолюцией в целях пресечения развития и ресурсного обеспечения запрещенных программ КНДР вводятся дополнительные международные санкции, ограничивающие сотрудничество с этой страной в военно-технической, торгово-экономической, финансовой, транспортной и образовательной сферах», - уточняется в документе.

При этом сохраняется исключение для проекта по транзиту российского угля по линии РЖД через северокорейский порт Раджин для поставок третьим странам.