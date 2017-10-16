В СКР подана первая жалоба от жителя Чечни о преследовании за ориентацию

Максим Лапунов стал первым жителем Чечни, который подал заявление в Следственный комитет о преследованиях за гомосексуальную ориентацию и рассказал об этом. Об этом сообщает «Новая газета». По информации издания, его задерживали 16 марта и удерживали 12 суток в секретной тюрьме в Грозном. Газета напомнила, что это не единственный случай, но расследование затрудняет отказ пострадавших от публичности. Власти республики отрицали не только преследование, но и наличие геев в Чечне.

13 октября уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова заявила, что получила жалобу от жителя региона на преследование за ориентацию, и попросила следствие начать проверку.

На пресс-конференции 16 октября Лапунов рассказал о задержании, угрозах и избиениях. По его словам, ему вменялась сексуальная ориентация и у него пытались получить сведения о других геях в Чечне. «Единственное, чего я хотел бы на данный момент, — это правосудия, которое должно свершиться», — цитирует его «Дождь».