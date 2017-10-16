Штаб по переизбранию Трампа заплатил адвокату $238 000 за помощь в «российском деле»

Штаб по переизбранию Дональда Трампа в III квартале 2017 г. заплатил почти $238 000 юридической фирме, которая представляет интересы президента США в связи с расследованием возможного российского вмешательства в прошлые выборы в его пользу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы, раскрытые штабом. Фирма адвоката Алана Фьютерфаса, который представляет интересы сына президента Дональда Трампа-младшего, получила от штаба два платежа - в середине июля и в начале августа. За что именно компании заплатили, в документах не уточняется. Фьютерфас от комментариев отказался. Штаб и пресс-служба Белого дома на запросы агентства оперативно не ответили.

Всего с июля по сентябрь штаб по переизбранию Трампа заплатил за юридические услуги $1,1 млн, с апреля по июнь - $677 827, с января по март - $249 344. Основная часть этих денег ушла в юридическую фирму Jones Day, которая является основной, обслуживающей кампанию, а $25 885 уплачено Trump Corporation.

Фьютерфас защищает сына Трампа после того, как стало известно о его встрече с российским юристом Наталией Весельницкой. В разгар кампании 2016 г. она якобы предложила штабу компромат на Хиллари Клинтон, собранный российским государством в интересах Трампа. Вопросы к Трампу-младшему появились в связи с тем, что он согласился назначить Весельницкой встречу после такого предложения.