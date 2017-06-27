Зять Трампа тоже нанял адвоката для «российского расследования»

Зять и советник президента Дональда Трампа Джаред Кушнер вслед за другими чиновниками администрации США нанял адвоката, который мог бы представлять его интересы в связи с «российским расследованием», пишет The New York Times. Один из юристов Кушнера сказал газете, что это известный адвокат Эбби Лоуэлл.

Курирующий «российское расследование» спецпрокурор Роберт Мюллер проверяет встречи Кушнера с российским послом Сергеем Кисляком, председателем ВЭба Сергеем Горьковым. По сведениям газеты, зять президента не является одной из главных целей расследования, кроме того, он выражал готовность сотрудничать со следствием.

В последнее время специальных адвокатов для «российского расследования» наняли себе генпрокурор Джефф Сешнс, вице-президент Майк Пенс и сам Трамп. Предполагается, что эти юристы будут контактировать со следователями ФБР и комитетами палат конгресса, которые ведут расследование параллельно.