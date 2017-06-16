Washington Post: В рамках «российского расследования» проверяются сделки зятя Трампа

Спецпрокурор Роберт Мюллер, который курирует «российское расследование» в США, изучает сделки и финансы зятя и советника президента Трампа Джареда Кушнера, пишет The Washington Post. По словам американских источников издания, эти проверки проходят в рамках «российского расследования». Одновременно прокуроры и сотрудники ФБР проверяют финансовые операции других представителей окружения Трампа, в том числе уволенного со скандалом советника президента по нацбезопасности Майка Флинна и «погоревшего» на работе с украинской «Партией регионов» бывшего начальника избирательного штаба Трампа Пола Манафорта.

Ранее The Washington Post писала, что ФБР изучает встречи Кушнера с российским послом Сергеем Кисляком и с руководителем ВЭБа Сергеем Горьковым. На тот момент издание не знало о проверке финансовых сделок зятя президента.

В марте пресс-служба ВЭБа подтверждала, что руководство госкорпорации действительно встречалось с Кушнером и вообще на протяжении всего 2016 г. провело несколько встреч с представителями ведущих мировых финансовых институтов в Европе, Азии и Америке «в рамках подготовки новой стратегии». С Кушнером Горьков встречался как с представителем деловых кругов США, руководителем Kushner Companies.