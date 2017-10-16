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Трамп надеется на участие Клинтон в выборах в 2020 году

Президент США Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что надеется на участие Хиллари Клинтон в следующих выборах в 2020 г.

«Меня недавно спросили, будет ли жуликоватая Хиллари Клинтон участвовать в президентской гонке в 2020 г. Я ответил: "Надеюсь!" - написал Трамп.

Ранее Клинтон сообщала, что не планирует больше баллотироваться в президенты США. На выборах президента в ноябре 2016 г. Трамп получил больше голосов выборщиков от штатов, чем Клинтон, - 304 против 227 голосов. Вместе с тем нынешний американский лидер уступил Клинтон по числу голосов избирателей.