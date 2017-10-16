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Политика
Новости

«Левада-центр»: большинство россиян поддерживают участие женщин в политике

Интерфакс/Ведомости
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Большая часть россиян (71%) выступает за участие женщин в политике, 24% - против этого. Об этом рассказали «Интерфаксу» в «Левада-центре».

Социологи пришли к выводу, что 60% россиян хотели бы, чтобы в России женщины занимали высшие государственные посты наравне с мужчинами. Против этого выступил 31% респондентов.

При этом только 34% россиян хотели бы, чтобы в ближайшие 10-15 лет президентом страны стала женщина, каждый второй (53%) этого не хочет, а 14% затруднились с ответом.

Бизнес
Новости

Анонс «Ведомостей» на 17 октября 2017 года

Ведомости
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В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

главная еда россиян – макароны и хлеб;

семь технологий изменят наши представления о еде;

нобелевский лауреат по экономике Ричард Талер начал с воровства идей у психологов.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: почему российские вузы не поднимаются высоко в рейтингах

и статью на полосе «Комментарии»: каково место женщин в российской политике.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Бизнес
Новости

Шишханов собирается выйти из совета директоров «М.видео»

Ведомости
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Основной владелец Бинбанка Микаил Шишханов планирует выйти из состава совета директоров «М.Видео». Об этом говорится в документах, размещенных на портале раскрытия корпоративной информации.

«Рассмотрев заявление о выходе из состава совета директоров ПАО “М.Видео”, поступившее от члена cовета директоров общества Шишханова М. О., созвать внеочередное общее собрание акционеров общества в форме совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей», - отмечается в документе.

Стиль жизни
Новости

Стали известны дата и место похорон актера Марьянова

РИА Новости/Ведомости
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Похороны актера театра и кино Дмитрия Марьянова состоятся 18 октября на Химкинском кладбище. Об этом информирует «РИА Новости» со ссылкой на агента актера.

Панихида по Марьянову пройдет 18 октября в Доме кино с 11.00 до 13.00, добавила она.

Марьянов ушел из жизни в воскресенье в возрасте 47 лет. По предварительным данным, причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.

Финансы
Новости

ВТБ докапитализирует дочерний банк в Армении на 1,2 млрд рублей

Ведомости
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Совет директоров ВТБ, заседание которого прошло 16 октября, принял решение о докапитализации дочернего банка в Армении. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра раскрытия информации.

Уставной капитал дочернего банка ВТБ будет увеличен на сумму не более 10 млрд армянских драмов (порядка 1,2 млрд руб.) путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций. При этом банк ВТБ может приобрести не более 925 925 таких бумаг по цене, определяемой в соответствии с законодательством Республики Армении и уставом дочернего банка ВТБ. «Доля банка ВТБ в уставном капитале ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» сохранится в размере 100%», – отмечается в сообщении.

Политика
Новости

В ДНР сообщили о задержании причастных к гибели Моторолы

Ведомости
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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко сообщил в понедельник о задержании подозреваемых в причастности к гибели командира ополчения «Спарта» Арсена Павлова с позывным «Моторола». Об этом информирует Донецкое агентство новостей.

По информации Захарченко, в скором времени МВД ДНР выступит с заявлением о ходе расследования гибели Моторолы. Он добавил, что почти все, кто причастен к его гибели, задержаны. Не пойман только один человек, уточнил Захарченко.

Арсен Павлов погиб 16 октября 2016 г. в Донецке после взрыва бомбы в подъезде дома, в котором он жил. В ДНР полагают, что это произошло в результате террористического акта. Ответственность за это взяли на себя члены запрещенной в России группировки Misanthropic Division.

В апреле в министерстве госбезопасности ДНР назвали имя заказчика убийства Моторолы. По данным ведомства, им является глава департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.

Политика
Новости

Шойгу: операция в Сирии близится к завершению

ТАСС
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что военная операция в Сирии подходит к завершению. Есть несколько вопросов, которые требуют срочного решения, сказал он во время встречи с израильским министром обороны Авигдором Либерманом.

«Отдельно хотелось бы обсудить все, что связано с Сирией», - уточнил он. По его словам, вопросов накопилось много. «Главным и основным является вопрос, связанный с борьбой с терроризмом и с ситуацией в регионе», - добавил Шойгу.

Шойгу предложил израильскому коллеге также обсудить ряд вопросов по ситуации на Ближнем Востоке. Он поблагодарил Либермана за личное участие в VI Московской конференции по международной безопасности. «Надеемся увидеть вас на очередной Московской конференции, которую будем проводить в апреле 2018 г. Обязательно направим вам приглашение», - сказал Шойгу.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Путин встретится с основателем Alibaba Джеком Ма на сессии «Валдайского клуба»

ТАСС
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Российский президент Владимир Путин и основатель Alibaba Джек Ма будут участвовать в пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» 19 октября, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Путин и Джек Ма увидятся на сессии», - сказал он.

Ранее китайский бизнесмен уже встречался с российским лидером на полях Петербургского экономического форума в июне 2016 г.

Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» открылось в Сочи. Его тема - «Созидательное разрушение: возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок?». Ранее Песков заявлял, что Путин готовит важное и интересное выступление на Валдайском форуме.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Алроса» может закрыть представительство в Москве

ТАСС
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Наблюдательный совет компании «Алроса» 26 октября рассмотрит вопрос закрытия своего представительства в Москве. Об этом говорится в материалах компании.

Согласно информации, размещенной на сайте компании, помимо Москвы «Алроса» имеет представительства в Орле и Якутске.

Кроме этого компания рассмотрит результаты плановой проверки Ростехнадзором производственной деятельности «Алросы» и внешней оценки (аудита) промышленной безопасности в компании.

Политика
Новости

Трамп надеется на участие Клинтон в выборах в 2020 году

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что надеется на участие Хиллари Клинтон в следующих выборах в 2020 г.

«Меня недавно спросили, будет ли жуликоватая Хиллари Клинтон участвовать в президентской гонке в 2020 г. Я ответил: "Надеюсь!" - написал Трамп.

Ранее Клинтон сообщала, что не планирует больше баллотироваться в президенты США. На выборах президента в ноябре 2016 г. Трамп получил больше голосов выборщиков от штатов, чем Клинтон, - 304 против 227 голосов. Вместе с тем нынешний американский лидер уступил Клинтон по числу голосов избирателей.

Экономика
Новости

Минфин предложил довести объем суверенных резервов до 7% ВВП

Интерфакс
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Минфин России предложил довести объем суверенных резервов до 7% ВВП, сказал министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. «Мы прогнозируем, что в 2018 г. бюджет выйдет на общую сбалансированность. Доведем нашу "подушку безопасности" до определенного уровня, можем его обсуждать - 5-7%. Но мы считаем, что это 7% ВВП», - сказал он.

Суверенные резервы России включают резервный фонд и фонд национального благосостояния (ФНБ). Летом Минфин предлагал объединить резервный фонд и ФНБ на базе ФНБ: слияние понадобилось из-за исчерпания резервного фонда уже в 2017 г. В этом году из ФНБ планируется потратить на финансирование дефицита около 660 млрд руб., в 2018 г. – 170 млрд.

В 2018 г. предполагается снижение объема средств ФНБ с 3,901 трлн до 3,757 трлн руб., но этот год станет последним, когда средства фонда будут направляться на финансирование дефицита бюджета.

Политика
Новости

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели актера Марьянова

Ведомости
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти актера Дмитрия Марьянова. Следователи должны дать оценку оперативности оказания ему медицинской помощи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось о проведении доследственной проверки по информации СМИ.

«По результатам указанной проверки в целях всестороннего изучения обстоятельств случившегося, а также для оценки качества и оперативности оказания медицинской помощи погибшему возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей)», — говорится в сообщении.

15 октября вечером в подмосковной Лобне стало плохо 47-летнему актеру Дмитрию Марьянову. Он потерял сознание, находясь на даче. Друзья актера вызвали скорую помощь, но она якобы не приехала «по техническим причинам». Актера пытались отвезти на частной машине в сопровождении полиции в больницу. Врачи не смогли ему помочь.

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