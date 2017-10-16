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«Левада-центр»: большинство россиян поддерживают участие женщин в политике

Большая часть россиян (71%) выступает за участие женщин в политике, 24% - против этого. Об этом рассказали «Интерфаксу» в «Левада-центре».

Социологи пришли к выводу, что 60% россиян хотели бы, чтобы в России женщины занимали высшие государственные посты наравне с мужчинами. Против этого выступил 31% респондентов.

При этом только 34% россиян хотели бы, чтобы в ближайшие 10-15 лет президентом страны стала женщина, каждый второй (53%) этого не хочет, а 14% затруднились с ответом.