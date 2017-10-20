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RT намерена избежать регистрации иностранным агентом в США

Российская телекомпания RT (Russia Today) не зарегистрировалась в США в качестве иностранного агента в установленный срок - до 17 октября, сообщила CNN. Как заявляли в RT, этот срок был установлен минюстом США. В документах министерства CNN не нашла свидетельств того, что российская телекомпания зарегистрировалась в новом статусе. Копию предписания минюста компания CNN не показала. Минюст США эти вопросы не комментирует. Официально RT заявила, что будет оспаривать решение минюста и пытаться избежать получения статуса иноагента.

«Наши юристы делают все возможное, чтобы RT избежала необходимости регистрироваться в соответствии с Актом о регистрации иностранных агентов (FARA), диалог продолжается, - заявила руководитель пресс-службы канала Анна Белкина. - По их советам мы пока не говорим подробнее о наших действиях».

Опрошенные CNN эксперты отметили, что минюст редко устанавливает крайние сроки для регистрации иностранных агентов, но это случается, когда в ведомстве считают, что организация добровольно регистрироваться не захочет.

Акт об иностранных агентах был принят для защиты общественности от иностранной пропаганды. Он обязывает организации или отдельных лиц, которых подозревают в работе в США на иностранные государства, раскрывать минюсту эти связи и источники финансирования и публиковать эту информацию. Статус иноагента не мешает СМИ работать в США. Иноагентами являются японская телекомпания NHK и китайская газета The China Daily.