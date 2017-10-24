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Орешкин оценил в полмиллиарда рублей в год экономию на переезде министерств в «Москва-сити»

Переезд нескольких министерств в «Москва-сити» в 2018 г. позволит экономить 0,5 млрд руб. в год на бэк-офисных функциях, считает руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин. Его ведомство – одно из тех, кто запланировал переезд. Как передает «Интерфакс», он сделал это заявление на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!». После переезда Минэкономразвития окажется соседом ВТБ, добавил министр.

«Мы с теми министерствами, с которыми вместе переезжаем, будем объединять все службы, которые являются обслуживающими, обеспечивающими: это и закупки, это обслуживание зданий, в перспективе – это кадры. Мы, например, работаем сейчас с Федеральным казначейством по централизации ведения бухгалтерии для государственных органов», – рассказал Орешкин.

Недавно об активной подготовке Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторга к переезду из зданий в центре столицы в «Москва-сити» сообщил министр связи Николай Никифоров. По его словам, все ведомства передадут свои помещения в АИЖК и переедут в одно 50-этажное здание в деловом квартале. По его оценке, переезд возможен в 2018 г. В АИЖК сказали, что освобождающиеся здания могут быть выставлены на продажу.