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OCCRP оценил в $24 млрд состояние бизнесменов «ближнего круга Путина»

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) оценил состояние «ближнего круга» президента России Владимира Путина в $24 млрд, говорится в расследовании организации.

«Согласно подсчетам OCCRP и рейтингов Forbes за 2017 г., совокупное состояние ближнего круга Путина - членов семьи, старых друзей и друзей, ставших членами семьи, - составляет около $24 млрд. Их наиболее успешные бизнесы связаны либо с крупными нефтяными и газовыми госкомпаниями, либо с другими государственными корпорациями», - сказано в расследовании.

К «ближнему кругу» президента России организация причисляет Аркадия и Бориса Ротенбергов, Ильгама Рагимова, Геннадия Тимченко, Николая и Юрия Шамаловых, Игоря, Романа и Михаила Путиных, Виктора Хмарина, Юрия Ковальчука, Геннадия Тимченко и других. OCCRP отмечает, что не включил в этот список политиков и топ-менеджеров госкомпаний, являющихся друзьями Путина.

OCCRP пишет отдельно о Михаиле Шеломове, Сергее Ролдугине и Петре Колбине. «Несмотря на их внушительные активы они остаются все поля зрения общественности, кажутся мало осведомленными об их собственных компаниях, и им требуются усилия, чтобы объяснить происхождение их состояний. Это, с учетом их личных связей с президентом, вызывает вопросы - действительно ли их активы принадлежат им, или они лишь доверенные лица», - говорится в расследовании.

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