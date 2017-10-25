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OCCRP оценил в $24 млрд состояние бизнесменов «ближнего круга Путина»

Ведомости
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Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) оценил состояние «ближнего круга» президента России Владимира Путина в $24 млрд, говорится в расследовании организации.

«Согласно подсчетам OCCRP и рейтингов Forbes за 2017 г., совокупное состояние ближнего круга Путина - членов семьи, старых друзей и друзей, ставших членами семьи, - составляет около $24 млрд. Их наиболее успешные бизнесы связаны либо с крупными нефтяными и газовыми госкомпаниями, либо с другими государственными корпорациями», - сказано в расследовании.

К «ближнему кругу» президента России организация причисляет Аркадия и Бориса Ротенбергов, Ильгама Рагимова, Геннадия Тимченко, Николая и Юрия Шамаловых, Игоря, Романа и Михаила Путиных, Виктора Хмарина, Юрия Ковальчука, Геннадия Тимченко и других. OCCRP отмечает, что не включил в этот список политиков и топ-менеджеров госкомпаний, являющихся друзьями Путина.

OCCRP пишет отдельно о Михаиле Шеломове, Сергее Ролдугине и Петре Колбине. «Несмотря на их внушительные активы они остаются все поля зрения общественности, кажутся мало осведомленными об их собственных компаниях, и им требуются усилия, чтобы объяснить происхождение их состояний. Это, с учетом их личных связей с президентом, вызывает вопросы - действительно ли их активы принадлежат им, или они лишь доверенные лица», - говорится в расследовании.

Чем занимается фонд Сергея Ролдугина в Сочи

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Директор московской школы объяснила приказ учителям следить за учениками в соцсетях

Ведомости
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Директор московской школы 2120 Алла Шурухина выпустила приказ о мониторинге деятельности учеников в интернете, чтобы оградить детей от опасностей. Она объяснила это агентству «Москва» и объяснила, что это ее собственная инициатива.

По словам директора, 80% детей с 10 лет выходят и интернет так, что родители их не контролируют. Каждый шестой ребенок, по ее данным, проводит онлайн больше суток в неделю. Полностью ограждать детей от сети она считает неправильным, но отслеживание их действий сможет уберечь их от возможных опасностей, считает она. «Опасности настигнут ребенка лишь тогда, когда он будет в социальных сетях находиться больше, чем в реальном мире», - предупредила директор.

Приказ Шурухиной 24 октября опубликовал портал «Такие дела». Ради «профилактики негативных проявлений» классным руководителям директор рекомендует следить за соцсетями, в которых сидят учащиеся, и предупреждать их вовлечение в неформальные объединения. Два классных руководителя из школы 2120 рассказали порталу, что узнали о приказе в начале октября. Руководство школы заявило учителям, что их «обязанностью, которую обещали прописать даже в рабочем договоре, будет ведение «профилактического мониторинга» активности их учеников во всех популярных социальных сетях: «ВКонтакте», Facebook, Instagram, «Одноклассники». Классным руководителям предписали отслеживать группы, в которые вступают учащиеся, кого они добавляют в друзья и что выкладывают в своих аккаунтов.

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Политика
Новости

Собянин ответил на сообщение Венедиктова о переносе выборов мэра на март

Ведомости
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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал «абсолютным фейком» сообщение о том, что выборы мэра Москвы могут быть перенесены с сентября 2018 г. на март. Он сослался на сообщение главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова. «Никогда и ни с кем этот вопрос не обсуждал и саму идею считаю никчемной», - написал мэр во «В контакте».

Утром Венедиктов написал в Telegram, что оценивает вероятность переноса выборов мэра столицы выше, чем в 50%. «Возможен ли перенос выбора мэра Москвы на март 2018? Вполне. Поднимался ли этот вопрос на встрече ВВП с ССС? Да. Есть ли окончательное решение? Нет. Изучается ли это в администрации президента? Да», - сформулировал он.

После комментария Собянина Венедиктов добавил, что принял эту ремарку к сведению. «В нашем мире «фейки» быстро превращаются в реальность», - отметил главред «Эха» и пообещал и дальше следить за этой темой.

24 октября Собянин заявил «Ведомостям», что собирается выдвинуться на пост мэра Москвы на новый срок. Это решение он объяснил желанием завершить начатые при нем реформы.

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Политика
Новости

Шойгу передал Филиппинам стрелковое оружие и армейские грузовики

ТАСС/Ведомости
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В порту Манилы прошла церемония по передаче Филиппинам российской продукции военного назначения, в том числе стрелкового оружия и армейских грузовиков. Как сообщает ТАСС, в церемонии участвовали министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и президент Филиппин Родриго Дутерте. Мероприятие прошло на борту большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев», приписанного к Тихоокеанскому флоту России. Шойгу находится на Филиппинах с официальным визитом.

24 октября министры обороны двух стран подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Оно было подписано на полях Четвертого совещания министров обороны стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров («СМОА плюс») в Кларке (Филиппины).

Отряд кораблей ТОФ в составе БПК «Адмирал Виноградов», «Адмирал Пантелеев» и танкера «Борис Бутома» прибыл в Манилу несколько дней назад. Отряд со 2 октября находится в походе для выполнения задач дальнего плавания. Командует отрядом замкомандующего Приморской флотилией разнородных сил контр-адмирал Эдуард Михайлов. За четыре месяца отряд совершит девять неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств. Основная цель похода - демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.

23 октября министр обороны Филиппин Делфин Лорензана заявил об окончании военной операции в городе Марави, который в течение пяти месяцев удерживали исламисты.

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Политика
Новости

WSJ сообщила о новом уголовном расследовании против экс-руководителя штаба Трампа

Ведомости
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В отношении бывшего руководителя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта началось расследование: прокуратура Манхэттена заподозрила его в отмывании незаконно нажитых средств. Как сообщают CBS News, об этом написала The Wall Street Journal со ссылкой на три информированных источника. Это расследование добавилось к другим, которые ведутся в отношении Манафорта.

Представитель бывшего помощника Трампа отказался прокомментировать эту информацию, сообщает Fox News.

Прокурор штата Нью-Йорк расследует сделки Манафорта с недвижимостью в штате, напоминает телекомпания. Также политконсультанта проверяют сотрудники ФБР, которые под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера изучают его лоббистскую деятельность в интересах «Партии регионов» на Украине в 2012-2014 гг., его офшорные и банковские сделки.

Манафорт был вынужден уйти из штаба Дональда Трампа в разгар предвыборной кампании, когда стало известно о его работе с «Партией регионов». Вопросы к нему были связаны с тем, что он был обязан уведомить власти США о работе на чиновников других государств по закону об «иностранных агентах», но не сделал этого.

Весной 2017 г. Аssociated Рress сообщило, что в 2006 г. Манафорт подписал со структурами Дерипаски контракт с ежегодным вознаграждением в $10 млн для продвижения интересов российского президента Владимира Путина. Дерипаска подал в суд на агентство за клевету, но иск проиграл. В конце августа The Wall Street Journal сообщила о том, что политконсалтинговая фирма Манафорта работала на Дерипаску с 2004 по 2015 г., а их сотрудничество касалось Украины, Грузии и Черногории.

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Бизнес
Новости

Посольство России предупредило о запрете курить на 20 пляжах Таиланда

Ведомости
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Посольство России в Таиланде предупредило соотечественников, что с 1 ноября будет запрещено курить на 20 пляжах в различных провинциях королевства. За нарушение запрета предполагается крупный штраф или тюремное заключение на срок до года, говорится на сайте дипмиссии. Запрет на курение введен ради защиты окружающей среды. Департамент морских и береговых ресурсов разрешит курить в специально оборудованных местах.

В сообщении приводится полный перечень пляжей, где нельзя будет курить.

В этот же день посольство напомнило, что с 11 октября в Таиланде запрещено запускать незарегистрированные беспилотники. Собственникам дронов дается 90 дней для их регистрации. Это можно сделать в центральном и региональных представительствах Национальной комиссии по телерадиовещанию и телекоммуникациям Таиланда, в Управлении гражданской авиации и в полиции.

Таиланд является одним из самых популярных направлений у российских туристов в Юго-Восточной Азии, напоминает ТАСС. В 2016 г. в королевстве побывали 1,08 млн россиян. За первые семь месяцев 2017 г. турпоток в Таиланд из России вырос на 29%.

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Политика
Новости

Федотов предлагает дополнить закон о реабилитации жертв репрессий

ТАСС
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Председатель Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предлагает дополнить закон о реабилитации жертв политических репрессий и включить в него раскулаченных крестьян, жертв коллективизации и казаков.

Такие поправки были подготовлены совместно с Комиссией по реабилитации жертв политических репрессий, рассказал он ТАСС, но не были поддержаны. «Но мы продолжаем работу над ними с тем, чтобы закон о реабилитации коснулся всех категорий граждан, пострадавших от репрессий», - сказал он, добавив, что прежде всего это жертвы «раскулачивания и расказачивания».

Федотов также считает, что нужно внести поправки в закон о защите персональных данных, который, по его мнению, препятствует историкам и составителям книг памяти в получении архивных данных о жертвах сталинских репрессий.

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Политика
Новости

Госдепартамент объяснил задержку новых санкций против России

Ведомости
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В госдепартаменте знают об озабоченности некоторых конгрессменов в связи с промедлением со введением новых санкций против России. Это на брифинге 24 октября заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт. Она напомнила, что новый закон о санкциях предполагает, что госдеп должен назвать конкретных российских граждан, связанных с оборонным сектором и разведывательной деятельностью, против которых и будут вводиться санкции.

Эта работа продолжается, хотя и не была завершена в отведенный срок до 1 октября, заверила Нойерт. Люди, которые этим занимаются, говорят, что задача оказалась очень сложной, но делается все возможное, чтобы нужная информация как можно скорее поступила в заинтересованные структуры, добавила она.

Вопрос сроков обсуждался представителями госдепа с конгрессменами, госсекретарь Рекс Тилерсон также поднимал этот вопрос в недавних беседах с журналистами, напомнила Нойерт. Тиллерсон, по ее словам, недавно объяснял, что идет и работа над составлением инструкций для компаний, которых может затронуть проблема санкций. Такие инструкции нужны в том числе для важных союзников США и партнеров по НАТО, чтобы они не действовали вразрез со введенными санкциями. Как только вся работа будет завершена, госдеп проинформирует СМИ о результатах.

Трамп 2 августа подписал законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР, который обе палаты конгресса поддержали подавляющим большинством голосов. Госдепартамент в тот же день заявил, что готов полностью выполнить положения закона.

В середине октября курирующие внешнюю политику сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин обвинили администрацию Трампа в промедлении с введением новых санкций против России. Они напомнили, что 1 октября истек крайний срок, до которого Белый дом должен был объявить о начале имплементации санкций против российских спецслужб и оборонного сектора. «Задержка ставит под сомнение приверженность администрации Трампа к выполнению закона о санкциях», - заявили тогда сенаторы.

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Стиль жизни
Новости

На Таганке нашли клад с монетами петровских времен

Ведомости
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В районе Таганки в Москве за два месяца нашли уже второй клад в ходе работ по благоустройству по программе «Моя улица». Как сообщает портал мэрии, у д. 10 стр. 1 на Нижней Радищевской улице нашли 97 монет из сплава серебра и меди, датированных концом XVII — началом XVIII в. В конце сентября на той же улице нашли 41 копейку из такого же сплава времен правления Василия Шуйского и Михаила Романова (XVII в.). О предыдущей находке рассказывал мэр города Сергей Собянин.

Новый клад нашли при осмотре строительной траншеи неподалеку от церкви Николая Чудотворца на Болвановке, рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. Он предположил, что церковь была ориентиром для того, кто монеты прятал: «Во всяком случае, только она сохранилась с тех времен на данном участке».

Монеты все вместе весят 23,8 г. Их диаметр не превышает 8 мм, толщина каждой - около 1 мм. По предположению археологов, это пореформенные копейки времен Петра I, которые были введены после кризиса конца XVII в. Портал мэрии отмечает, что в те времена на рубль можно было купить 120 кг ржи или 14,5 метра льняного холста, а служащий в среднем в Москве получал 9 руб. в год.

Они были глубоко в земле, окислились из-за наличия меди в сплаве и прилипли друг к другу. То, в чем их закопали, не уцелело. Как и предыдущий клад, копейки были найдены в техногенном перекопе XX в. — траншее со старыми коммуникациями. Оба клада на Нижней Радищевской нашел археолог-волонтер Борис Токанов, отмечает портал мэрии. Он же в мае нашел монеты времен Ивана Грозного в шахматной фигуре на Пречистенке.

С начала работ по программе «Моя улица» в 2015 г. археологи нашли в Москве более 10 000 артефактов. Все находки передаются в Музей Москвы.

Разношерстная Таганка

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Политика
Новости

Twitter ужесточит требования к политической рекламе после блокировки «российских» аккаунтов

Ведомости
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Сеть микроблогов Twitter объявила о планах значительного ужесточения требований к размещению рекламы, в том числе политической. «В ближайшие недели мы запустим ведущий в отрасли центр прозрачности, который позволит всем видеть, кто дает рекламу в Twitter, детали этих объявлений и инструменты для обмена отзывами», — говорится в сообщении на сайте компании.

Любой пользователь сможет увидеть, какая реклама размещена в Twitter, когда это произошло и кто является ее производителем, а также какая именно реклама ориентирована на него. Политические рекламные объявления будут оформлены и помечены определенным образом. Компания предоставит информацию о расходах на их размещение, заказчике и целевой аудитории.

В сентябре компания отчиталась о блокировке 200 «связанных с Россией» аккаунтов. Отдельно сообщалось, что Russia Today потратила на рекламу в Twitter $274 100. Facebook также раскрывал информацию об обнаружении 500 подозрительных аккаунтов и отмечал, что на российскую «пропагандистскую операцию» в связи в кампанией 2016 г. было потрачено $100 000 через рекламные контракты. Все материалы были переданы комитету сената США по разведке, расследующем тему российского вмешательства в процесс президентских выборов, а представители компаний дали показания по этому вопросу.

После выступления менеджеров Twitter в конгрессе высокопоставленный демократ в сенатском комитете по разведке Марк Уорнер назвал их позицию «неадекватной». Он отметил «огромное недопонимание со стороны команды Twitter серьезности проблемы», поскольку она проверяла фейковые аккаунты, уже выявленные Facebook. Еще один высокопоставленный демократ Адам Шифф отметил стремление компании к сотрудничеству со следствием и проведению дополнительного анализа данных.

Незадолго до первого тура президентских выборов во Франции в апреле 2017 г. было опубликовано исследование Оксфордского института интернета при Оксфордском университете, из которого следовало, что до 25% линков на политические тексты ведут на фейки.

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Политика
Новости

В Госдуме предложили не отправлять инспекторов ГИБДД на мелкие аварии

Ведомости
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Премьер-министра Дмитрия Медведева просят отменить обязательный выезд экипажей ГИБДД на мелкие аварии без пострадавших. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Медведеву, отправленное первым зампредом комитета Госдумы по госстроительству Вячеславом Лысаковым.

По мнению Лысакова, нет необходимости ждать сотрудников ДПС при ДТП без жертв и пострадавших, так как это «гражданско-правовые отношения водителей и их страховых компаний». Он считает, что оформление подобных ДТП должно происходить так: «Сфотографировали, убрали с дороги машины, разбирайтесь со страховыми компаниями или, на крайний случай, решайте вопрос через суд». Установленный законом об ОСАГО лимит ущерба следует отменить, уверен Лысаков: на месте аварии сложно оценить размер ущерба, в связи с чем автомобилисты не оформляют ДТП по европротоколу, а часами ждут сотрудников ГИБДД.

Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, в свою очередь, говорит, что есть случаи, когда оформить аварию без инспектора невозможно, например, когда у одного из участников ДТП нет полиса ОСАГО либо он поддельный.

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Политика
Новости

Активист забросал Трампа российскими флажками в Капитолии

Ведомости
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В здании Капитолия мужчина бросил российские флажки в президента США Дональда Трампа с криками «Трамп - это предательство». Как сообщает NBC News, это произошло, когда президент шел на обед с лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнелом. Трамп почти не отреагировал на инцидент, только показал журналистам большой палец.

Бросивший флажки активист, пока его задерживала охрана, кричал, что президент вступил в сговор с российским правительством и что в конгрессе нужно обсуждать предательство, а не снижение налогов. Затем его спокойно задержали сотрудники секретной службы и полицейские. Камеры журналистов уловили, что он заявил, что представляет группу «Американцы начинают действовать» (Americans Take Action).

Позднее было объявлено, что его имя - Райан Клейтон. ABC News отмечают, что, вероятно, это тот самый человек, который в июле пытался бросить российский флаг в зятя и советника Трампа Джареда Кушнера, когда тот давал показания в комитете сената по разведке. Полиция сообщила, что Клейтон задержан и ему предъявлено обвинение в противоправном поведении.

NBC News пишут, что угрозы Трампу инцидент не представлял, однако это нарушение правил безопасности в Капитолии. Туда пускают обычных посетителей на экскурсии, однако чтобы попасть в группу журналистов нужно иметь специальные бэджи с фотографиями, которые получают только сотрудники СМИ после проверок.

На сайте движения Americans Take Action говорится, что это объединение популистов, которые считают, что правительство США должно снова представлять народ страны, что экономика должна работать на всех и что интернет должен оставаться открытым и свободным.

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