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Волкер рассказал об обсуждении в США возможности поставок оружия Киеву

Специальный представитель президента США по Украине Курт Волкер сообщил, что американская администрация активно обсуждает возможность поставок оружия Украине.

Он отметил, что этот вопрос не вызывает в Белом доме резких противоречий. «Ни у кого нет никакого беспокойства по поводу чьей-либо самозащиты, если только такая сторона не является агрессором, так что этот вопрос не должен быть спорным», — сказал дипломат.

Волкер прибыл в субботу с визитом в Киев. Он провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Стороны обсудили «шаги по укреплению международного присутствия на Донбассе».

Волкер назвал встречу хорошей. «Прекрасно вернуться в Киев с моим пятым с Июля визитом. Начал с хорошей встречи с президентом Порошенко», — написал он в Twitter.