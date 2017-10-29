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Задержан координатор московского штаба Навального Николай Ляскин

В Москве рядом со станцией метро «Улица 1905 года» задержали координатора столичного штаба Алексея Навального Николая Ляскина, его заместителя Виталия Серуканова и юриста Дмитрия Волова. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на очевидцев.

Задержанных доставили в ОВД «Пресненский». По словам очевидца, «человек 10 заводили их в автобус».

Серуканов сообщил, что им пока ничего не вменяют. «Полковник Кочурков пообещал 3 ч проверять нас на причастность к ранее свершенным преступлениям… Говорят, надо опрос провести. На какую тему — пока затрудняются сказать», — написал он в Twitter.

«Полиция совсем обезумела, просто задерживают за то, что собрались. Но это не помешает провести ОДД в Москве», — написал Ляскин в Twitter. ОДД — акция «От двери к двери», которую сегодня проводят в Москве сторонники Навального.