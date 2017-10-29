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В Киеве проходит организованное Саакашвили народное вече

У здания Верховной рады в Киеве проходит народное вече, организованное лидером партии «Рух новых сил» Михаилом Саакашвили. В нем принимают участие около 400 человек, передает «РИА Новости».

Перед собравшимися выступают соратники Саакашвили. Сам он намерен выдвинуть новые требования к президенту Украины Петру Порошенко.

Участники вече держат флаги «Организации украинских националистов» (боевое крыло ОУН, «Украинской повстанческой армии», запрещенной в России) и национальные флаги Украины.

Накануне Саакашвили сообщил, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко готовит документы, необходимые для его ареста и экстрадиции в Грузию.