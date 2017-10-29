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Саакашвили призвал к досрочным выборам президента Украины

Лидер «Руха новых сил» Михаил Саакашвили, выступая на народном вече у здания Верховной рады, призвал к досрочным выборам президента Украины. Он заявил, что если Верховная рада и Петр Порошенко не хотят слышать требования протестующих, они должны уйти.

При этом Саакашвили подчеркнул, что участники акции не готовят государственный переворот. Политик также предложил, чтобы выборы президента Украины прошли по новому механизму с использованием праймериз.

Сегодня у здания Рады проходит созванное Саакашвили народное вече. Как передает корреспондент «Интерфакса», на площади Конституции собралось около 500-700 людей разного возраста. Митинг проходит спокойно.