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Политика
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Саакашвили призвал к досрочным выборам президента Украины

Интерфакс / Ведомости
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Лидер «Руха новых сил» Михаил Саакашвили, выступая на народном вече у здания Верховной рады, призвал к досрочным выборам президента Украины. Он заявил, что если Верховная рада и Петр Порошенко не хотят слышать требования протестующих, они должны уйти.

При этом Саакашвили подчеркнул, что участники акции не готовят государственный переворот. Политик также предложил, чтобы выборы президента Украины прошли по новому механизму с использованием праймериз.

Сегодня у здания Рады проходит созванное Саакашвили народное вече. Как передает корреспондент «Интерфакса», на площади Конституции собралось около 500-700 людей разного возраста. Митинг проходит спокойно.

Политика
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В Одессе неизвестные в балаклавах пытались захватить воинскую часть

Ведомости
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Утром в воскресенье 40 человек в балаклавах попытались осуществить рейдерский захват воинской части в Одессе, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на начальника пресс-центра командования воздушных сил ВСУ Романа Юрчило.

По его словам, неизвестные в балаклавах частично демонтировали ограждение военной части А3571 и вывезли военное имущество.

«Об этих людях пока ничего не известно… Пока захват объекта остановлен, идет выяснение обстоятельств. Эта земля является землей министерства обороны Украины. На этой земле находятся военные объекты воздушных сил, поэтому, несомненно, мы будем защищать свой объект», — заявил Юрчило.

На месте происшествия работают военная служба правопорядка и военная прокуратура Южного региона Украины, представители воздушного командования «Юг» воздушных сил вооруженных сил Украины.

Политика
Новости

В Киеве проходит организованное Саакашвили народное вече

РИА Новости / Ведомости
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У здания Верховной рады в Киеве проходит народное вече, организованное лидером партии «Рух новых сил» Михаилом Саакашвили. В нем принимают участие около 400 человек, передает «РИА Новости».

Перед собравшимися выступают соратники Саакашвили. Сам он намерен выдвинуть новые требования к президенту Украины Петру Порошенко.

Участники вече держат флаги «Организации украинских националистов» (боевое крыло ОУН, «Украинской повстанческой армии», запрещенной в России) и национальные флаги Украины.

Накануне Саакашвили сообщил, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко готовит документы, необходимые для его ареста и экстрадиции в Грузию.

Политика
Новости

Задержан координатор московского штаба Навального Николай Ляскин

Ведомости
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В Москве рядом со станцией метро «Улица 1905 года» задержали координатора столичного штаба Алексея Навального Николая Ляскина, его заместителя Виталия Серуканова и юриста Дмитрия Волова. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на очевидцев.

Задержанных доставили в ОВД «Пресненский». По словам очевидца, «человек 10 заводили их в автобус».

Серуканов сообщил, что им пока ничего не вменяют. «Полковник Кочурков пообещал 3 ч проверять нас на причастность к ранее свершенным преступлениям… Говорят, надо опрос провести. На какую тему — пока затрудняются сказать», — написал он в Twitter.

«Полиция совсем обезумела, просто задерживают за то, что собрались. Но это не помешает провести ОДД в Москве», — написал Ляскин в Twitter. ОДД — акция «От двери к двери», которую сегодня проводят в Москве сторонники Навального.

Политика
Новости

В Берлине объявлен режим ЧС из-за урагана «Герварт»

ТАСС / Ведомости
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Утром в воскресенье в столице Германии объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за урагана «Герварт», сообщается на странице пожарной службы Берлина в Twitter. Ветер валит деревья, срывает рекламные щиты. Жителей города просят по возможности не выходить на улицу.

Частично прекращено железнодорожное сообщение. Ограничения коснулись Берлина, Гамбурга и еще шести федеральных земель. В некоторых районах перекрыты автострады, прервано электроснабжение. О погибших и раненых пока не сообщается.

Политика
Новости

Минобороны опубликовало видео с новым многоцелевым истребителем Су-30СМ

РИА Новости / Интерфакс / Ведомости
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Министерство обороны России опубликовало видео, на котором демонстрируются возможности нового двухместного многоцелевого истребителя Су-30СМ. Самолет способен наносить удары по воздушным, надводным и наземным целям в любое время суток и в сложных метеоусловиях.

Маневренность и летные качества Су-30СМ позволяют пилотам выполнять самые сложные фигуры одиночного и группового пилотажа, такие как «колокол», «кобра», «плоский штопор», «петля Нестерова».

Два новых истребителя Су-30СМ поступили в авиационный полк Западного военного округа (ЗВО) в Курске. «Самолеты были приняты на заводе-изготовителе в Иркутске и совершили перелет протяженностью более 5000 км», — сказали в пресс-службе ЗВО.

Политика
Новости

Правительство Испании предложило Пучдемону участвовать в выборах

BBC / Ведомости
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Официальный представитель испанского правительства Иньиго Мендес де Виго заявил, что в Мадриде приветствовали бы решение бывшего главы женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона участвовать в новых выборах.

«Каталонцы смогут высказаться, что они чувствует в связи со всем, что произошло за последний год. Включая все случаи нарушения закона и попытки поставить себя выше закона», — сказал Мендес де Виго.

Ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил о решении распустить парламент Каталонии, возглавляемый Пучдемоном, и передал управление автономией вице-премьеру страны Сорайе Саэнс де Сантамарии.

Пучдемон отказался признавать решение властей Испании и призвал жителей автономии к «демократическому сопротивлению». По его словам, каталонцы должны «мирным способом» защищать независимость.

Политика
Новости

Активисты на Украине объявили блокаду фабрики Roshen

Ведомости
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В субботу вечером активисты движения «Освобождение» (рух «Визволення») начали блокировать фабрику Roshen в Виннице, принадлежащую президенту Петру Порошенко. Они требуют сделать выбор: государство или бизнес. Об этом сообщается на странице движения в Facebook.

«Президент должен выбрать — либо заниматься государством, либо своим бизнесом», — заявили организаторы. Сколько человек принимают участие в акции, не сообщается.

Участники мероприятия призвали украинцев объявить бойкот товарам, которые производятся на предприятиях президента Порошенко, и не иметь дела «ни с одной из 104 компаний, которые он указал в своей декларации».

Политика
Новости

Путин и Медведев поздравили работников автомобильного транспорта

Ведомости
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Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником.

«Автотранспортный комплекс по праву считается стратегически важной отраслью отечественной экономики, играет огромную роль в укреплении промышленного и технологического потенциала страны, в развитии межрегиональных и международных связей. И конечно, от его надежного, бесперебойного функционирования во многом зависит качество жизни людей», — отметил президент.

К поздравлениям присоединился премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Ваша работа — особая. От вас, без преувеличения, зависит здоровье людей, которые доверяют вам самое дорогое — свою жизнь. Благодаря вам миллионы тонн грузов доставляются по самым разным адресам в любые регионы. На заводы и фабрики, в больницы и аптеки, школы и детские сады. И конечно, от вашего профессионализма прямо зависит развитие промышленности, торговли, строительства, сельского хозяйства. Фактически — работа всей экономики», — говорится в поздравительной телеграмме.

Премьер пожелал водителям автобусов и трамваев, маршрутных такси и большегрузных машин, а также диспетчерам, механикам здоровья и надежной техники.

Политика
Новости

Самолет МЧС России доставил на Шпицберген спасателей и оборудование

Интерфакс / Ведомости
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Ночью в Норвегии приземлился самолет Ил-76 МЧС России, он доставил спасателей и оборудование, которое может помочь в поиске вертолета Ми-8, пропавшего у берегов острова Шпицберген.

В составе оперативной группы водолазы-спасатели. Они оснащены компрессорным оборудованием, моторными лодками уникального класса, водолазным снаряжением, необходимым для обследования подводных объектов.

В четверг днем вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс авиа», на борту которого находились пять членов экипажа и три пассажира, потерпел крушение в море в нескольких километрах от Баренцбурга.

В качестве возможных причин крушения называются неблагоприятные погодные условия и ошибка пилотов.

Политика
Новости

В Пентагоне заявили о возросшей ядерной угрозе со стороны КНДР

Ведомости
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Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что из-за ядерных испытаний угроза со стороны КНДР в последнее время стала более серьезной. Об этом он сказал в ходе визита в Южную Корею.

«В последние несколько месяцев Северная Корея провела два испытания межконтинентальных баллистических ракет, запустила две баллистические ракеты средней дальности над Японией и провела пятое ядерное испытание», — констатировал Мэттис, слова которого приводятся на сайте Пентагона.

«Я здесь, чтобы подтвердить приверженность Америки нашему двустороннему альянсу», — отметил министр. США готовы защищать своих союзников, в том числе Южную Корею, добавил он.

Политика
Новости

Волкер рассказал об обсуждении в США возможности поставок оружия Киеву

Reuters / Ведомости
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Специальный представитель президента США по Украине Курт Волкер сообщил, что американская администрация активно обсуждает возможность поставок оружия Украине.

Он отметил, что этот вопрос не вызывает в Белом доме резких противоречий. «Ни у кого нет никакого беспокойства по поводу чьей-либо самозащиты, если только такая сторона не является агрессором, так что этот вопрос не должен быть спорным», — сказал дипломат.

Волкер прибыл в субботу с визитом в Киев. Он провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Стороны обсудили «шаги по укреплению международного присутствия в Донбассе».

Волкер назвал встречу хорошей. «Прекрасно вернуться в Киев с моим пятым с июля визитом. Начал с хорошей встречи с президентом Порошенко», — написал он в Twitter.

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