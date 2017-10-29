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Николая Ляскина отпустили из ОВД без протокола

Координатора московского штаба Алексея Навального Николая Ляскина отпустили из ОВД без протокола. Об этом он сообщил в Twitter. «Просто продержали в ОВД 3 ч», — написал Ляскин.

Сегодня сторонники Навального проводили в Москве акцию «От двери к двери». Рядом со станцией метро «Улица 1905 года» были задержаны Ляскин, его заместитель Виталий Серуканов и юрист Дмитрий Волов.

«Полиция совсем обезумела, просто задерживают за то, что собрались. Но это не помешает провести ОДД в Москве», — прокомментировал задержание Ляскин.