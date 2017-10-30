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Вашингтон известил Россию о начале стратегических ядерных учений «Глобальный гром»

США заранее предупредили Россию о начале стратегических учений ядерных сил «Глобальный гром», которые стартуют сегодня, сообщил РИА Новости официальный представитель Стратегического командования (STRATCOM) США Брайан Магуир. «Согласно положениям (договора) СНВ-3, США и Россия обязаны уведомлять друг друга о крупных ядерных учениях, поэтому Россия была уведомлена об этом учении заранее», — сказал он. Китай, также являющийся ядерной державой, не был предупрежден об учениях, поскольку перед Пекином у Вашингтона таких обязательств нет. О начале учений представители STRATCOM сообщали еще 27 октября, говорится об этом и на сайте Пентагона.

Учения Global Thunder проводятся ежегодно. Их сценарий предусматривает «различные стратегические угрозы» и задействует «все возможности STRATCOM с участием подразделений в различных местах в режиме реального времени». В ходе учений отрабатываются возможности космических сил, систем наблюдения и разведки, систем глобального удара, средств противоракетной обороны и кибервозможности.

На прошлой неделе в России были проведены учения управлению Стратегическими ядерными силами. В них принял участие президент и верховный главнокомандующий России Владимир Путин. Как сообщала пресс-служба Кремля, он осуществил запуск четырех баллистических ракет. Целью учений была отработка взаимодействия ракетных войск стратегического назначения, атомных подводных лодок Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС России.