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Вашингтон известил Россию о начале стратегических ядерных учений «Глобальный гром»

Ведомости
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США заранее предупредили Россию о начале стратегических учений ядерных сил «Глобальный гром», которые стартуют сегодня, сообщил РИА Новости официальный представитель Стратегического командования (STRATCOM) США Брайан Магуир. «Согласно положениям (договора) СНВ-3, США и Россия обязаны уведомлять друг друга о крупных ядерных учениях, поэтому Россия была уведомлена об этом учении заранее», — сказал он. Китай, также являющийся ядерной державой, не был предупрежден об учениях, поскольку перед Пекином у Вашингтона таких обязательств нет. О начале учений представители STRATCOM сообщали еще 27 октября, говорится об этом и на сайте Пентагона.

Учения Global Thunder проводятся ежегодно. Их сценарий предусматривает «различные стратегические угрозы» и задействует «все возможности STRATCOM с участием подразделений в различных местах в режиме реального времени». В ходе учений отрабатываются возможности космических сил, систем наблюдения и разведки, систем глобального удара, средств противоракетной обороны и кибервозможности.

На прошлой неделе в России были проведены учения управлению Стратегическими ядерными силами. В них принял участие президент и верховный главнокомандующий России Владимир Путин. Как сообщала пресс-служба Кремля, он осуществил запуск четырех баллистических ракет. Целью учений была отработка взаимодействия ракетных войск стратегического назначения, атомных подводных лодок Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС России.

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Политика
Новости

Минобороны снизило затраты на армию в условиях сокращения финансирования

Интерфакс
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Благодаря оптимизации расходов Минобороны компенсировало негативный эффект от снижения бюджетного финансирования армии. Как передает «Интерфакс», это газете «Красная звезда» сообщила замминистра обороны Татьяна Шевцова. Она признала, что снижение госрасходов на оборону создает определенные трудности для ведомства, однако это не привело к снижению обороноспособности страны.

«В 2016 г. в рамках реализации программы "Эффективная армия" прямое снижение затрат составило порядка 14,2 млрд руб., а косвенный эффект - не менее 22,5 млрд руб.», - сообщила Шевцова. Основное направление программы, по ее словам, это повышение эффективности расходования средств» за счет снижения трудоемкости и энергоемкости процессов», связанных с обеспечением жизнедеятельности войск.

Министр обороны Сергей Шойгу ранее отмечал, что «Эффективная армия» помогла сэкономить более 80 млрд руб. По его словам, российские военные расходы в 11 раз меньше расходов на армию США. Содержание одного военнослужащего стоит российскому бюджету $54 000 в год.

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Бизнес
Новости

В московском метро начали продавать кольца «Тройка»

Ведомости
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В московском метрополитене начались продажи керамических колец с функцией проездной карты «Тройка». Как сообщил агентству «Москва» первый замначальника предприятия о клиентской работе и стратегическому развитию Роман Латыпов, купить их можно на стойке «Живое общение» на станции «Пушкинская» и во флагманском магазине метрополитена на «Маяковской».

Первый тираж колец составил 500 штук. Все кольца черного цвета, есть только два размера - 17 и 21. Сколько их будут выпускать в дальнейшем, будет зависеть от спроса. Одно кольцо стоит 2200 руб. «Поскольку кольцо - это не обычный проездной билет, а сувенирный продукт и украшение, себестоимость карты в таком виде выше», - объяснил Латыпов.

18 октября метро выпустило сувенирные браслеты с функцией карты «Тройка». Их также сделали 500 штук. Все браслеты раскупили за несколько часов.

Использовать кольца и браслеты «Тройка» можно в метро, в наземном транспорте столицы и на МЦК.

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Бизнес
Новости

Прокуратура оштрафовала «Якутскэнерго» за молчание об аварии 1 октября

Прайм
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Прокуратура Якутии оштрафовала «Якутскэнерго» на 100 000 руб. за то, что компания не уведомила Единую дежурную диспетчерскую службу Якутска об аварии на Якутской ГРЭС. Как сообщает «Прайм», постановление надзорного ведомства может быть обжаловано.

Из-за аварии на ГРЭС 1 октября без электричества осталось больше 300 000 человек в Якутске и семи районах региона. Прокуратура установила, что в этот день в 16.06 по местному времени из-за снижения давления газа при пуске газотурбинной установки произошли хлопки и взрыв. Это вызвало пожар и срабатывание аварийной защиты, так что была отключена подача электроэнергии. С момента аварийного отключения до полного восстановления электроснабжения прошло больше семи часов, напомнило ведомство. Сообщалось, что пострадавшие районы остались не только без света, но и без воды. При возгорании на Якутской ГРЭС пострадал один из сотрудников станции. Его доставили в больницу с ожогами.

Прокуроры выяснили, что ответственные работники Якутской ГРЭС и Центрального района электрических сетей «Якутскэнерго» не уведомили диспетчерскую службу Якутска о случившемся вопреки требованиям закона.

ЧП. Затронутые аварией жители Якутии были обеспокоены из-за отсутствия информации о случившемся и о принимаемых мерах.

Против «Якутскэнерго» прокуратура Якутска возбудила административное дело по статье «невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера». По результатам рассмотрения дела компания оштрафована. Прокурорская проверка по факту аварии продолжается.

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Бизнес
Новости

Владимир Якунин написал книгу о России для западного читателя

Ведомости
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Мемуары экс-главы РЖД Владимира Якунина под названием «Коварная колея» (The Treacherous Path) вышли в британском издательстве Biteback Publishing. Они были проанонсированы на сайте издательства.

Бывший советский дипломат, офицер КГБ, глава одной из российских монополий, Якунин писал о собственных переживаниях событий постсоветской и российской истории, следует из аннотации. В книге затрагиваются такие темы, как «терроризм, правительственные интриги и реальность ведения бизнеса в России». Издатель отмечает, что это первый случай, когда фигура уровня Якунина «говорила так открыто и откровенно о своей стране».

«Это книга не о Путине и тайнах Кремля, а именно о жизни Якунина и об исторических событиях, к которым он был причастен в силу профессиональной деятельности как очевидец и гражданин, об их значении и личном восприятии», – рассказал «Коммерсанту» представитель Якунина Григорий Левченко. По его словам, эта книга ориентирована прежде всего на западного читателя, интересующегося новейшей историей России.

Сейчас книга доступна для предзаказа. Весной 2018 г. ее можно будет купить на английском языке, а позже она будет переведена на другие языки.

Ранее издание Quartz сообщало о сотрудничестве семьи Якунина с PR-компанией Project Associates, продвигавшей позитивный имидж сына экс-главы РЖД, а также с фирмой, отслеживавшей негативные публикации. Там же говорилось и о компании, отслеживавшей активы Якуниных, данные о которых появлялись в открытых источниках, чтобы скрыть их от антикоррупционных расследований, в том числе от Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

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Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о возможном сокращении части российского контингента в Сирии

Ведомости
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Российские власти изучают возможность сокращения военной техники из состава смешанной авиагруппы на базе Хмеймим в Сирии и находящегося там контингента, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники. Окончательное решение, по их словам, еще не принято. «В любом случае последнее слово будет за верховным главнокомандующим Владимиром Путиным», – добавил один из собеседников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя тему, заявил, что «подобные решения не анонсируются». В Минобороны заверили, что никаких планов по сокращению группировки ВС России в Сирии нет.

В Сирии до последнего момента находилось несколько десятков боевых самолетов (штурмовики Су-25СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34, истребители МиГ-29СМТ, Су-30СМ и Су-35С) и вертолетов (в частности, боевые Ка-52, Ми-35М, Ми-24П, Ми-8АМТШ и Ми-171). Поводом для сокращения группировки могут стать успехи сирийских правительственных войск в борьбе с запрещенными в России «Исламским государством» и «Джебхат ан-Нусрой».

Какая именно техника может быть выведена из Сирии, не уточняется. Последний раз, когда Путин отдавал приказ о сокращении в декабре 2016 г., речь шла об отправке в места постоянной дислокации примерно половины авиационной техники из Латакии. В первую очередь логично «увести» из Сирии самую ценную технику, отмечает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

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Политика
Новости

МИД Сирии заявил об оккупации Ракки силами международной коалиции

Ведомости
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Сирийский МИД в своем послании в Совет Безопасности ООН заявил о грубом нарушении суверенитета своей страны со стороны США и призвал выступить с осуждением в их адрес. Об этом сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на источник в министерстве. Он заявил, что США «вводят в заблуждение международное сообщество в отношении своих планов в Сирии».

В письме отмечается, что «Ракка остается оккупированной» и «будет освобождена только тогда, когда в этот провинциальный центр вступят сирийские войска и их союзники, сражающиеся с бандами террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России)», - цитирует сообщение ТАСС.

В Дамаске убеждены, что «утверждения США и возглавляемой ими коалиции об освобождении Ракки и поспешные призывы к ее реконструкции призваны отвлечь внимание мировой общественности от тех преступлений, которые они творят в этой сирийской провинции». В результате «преднамеренной и жестокой бомбардировки» ВВС коалиции 90% города стерто с лица земли, а десятки тысяч жителей вынуждены были стать беженцами.

20 октября арабо-курдские «Сирийские демократические силы» (SDF), поддерживаемые международной коалицией, объявили о полной победе в Ракке над боевиками ИГ, а также о передаче управления городом совету, состоящему из местных чиновников. Также они сообщили о взятии под контроль нефтяного месторождения Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор и подчеркнули, что силы «сирийского режима» располагаются он него в трех километрах.

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Политика
Новости

Норвежский премьер выразила соболезнования Дмитрию Медведеву в связи с падением Ми-8

Ведомости
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Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг в телефонной беседе с главой российского правительства Дмитрием Медведевым выразила соболезнования в связи с гибелью граждан в результате падения вертолета Ми-8 у берегов Шпицбергена. Об этом сообщается на сайте Белого дома. Сульберг также просила передать «слова сочувствия родным и близким погибших».

Медведев в свою очередь поблагодарил норвежское правительство и власти Шпицбергена за организацию поисково-спасательной операции с участием специалистов МЧС России. Главы правительств двух стран подчеркнули «важность укрепления практического сотрудничества в Арктическом регионе».

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс авиа», на борту которого находились пять членов экипажа и три пассажира, потерпел крушение в море в нескольких километрах от Баренцбурга 26 октября. Его обломки были найдены 29 октября. Как ранее сообщалось, пассажирами вертолета были сотрудники НИИ Арктики и Антарктики Олег Голованов, Николай Фатеев и Максим Каулио. Экипаж состоял из командира Евгения Баранова, второго пилота Владимира Фролова, бортмеханика Алексея Поуляускаса, техника Марата Михтарова и инженера Алексея Королева.

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Политика
Новости

Интерпол признал не соответствующим своим правилам запрос в отношении Браудера

Ведомости
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Запрос о розыске финансиста Уильяма Браудера не соответствовал правилами Интерпола и потому был удален из базы данных, сообщает РБК со ссылкой пресс-службу организации. Ответ на запрос издания там назвали разъяснением «нескольких ошибочных сообщений и предположений о действиях Интерпола в отношении Уильяма Браудера».

«Интерпол только что подтвердил, что они заблокировали неправомерный ордер на арест со стороны России», — сообщил Браудер в своем аккаунте в Twitter несколькими днями ранее. Он подчеркнул, что со стороны Интерпола это уже пятый отказ.

Представители Интерпола пояснили, что в отношении Браудера был направлен так называемый запрос-рассылка (diffusion).Он распространяется напрямую между странами-участницами организации и может использоваться для запроса на арест или получения сведений о местонахождении лица в связи с расследованием. Сама организация проверяет эти запросы уже по факту их появления.

«Запрос в отношении Браудера, который был недавно распространен, признан несоответствующим в ходе рассмотрения его генеральным секретариатом. Вся информация, имеющая отношение к запросу, была удалена из базы данных Интерпола, о чем были уведомлены страны-участницы», — говорится в разъяснении.

В Интерполе подчеркнули, Браудер никогда не был субъектом циркуляра с красным углом – «запроса на временный арест отдельного лица в ожидании его экстрадиции», не являющегося международным ордером на арест. Решение о выпуске такого циркуляра принимает генсекретариат организации на основании запроса страны-участницы, подтверждаемом национальным ордером на арест.

О внесении Браудера в список Интерпола Россией в одностороннем порядке ранее сообщала The Guardian. Браудер заявлял, что Министерство внутренней безопасности США проинформировало его об аннулировании его визы.

В России Браудер заочно осужден за уклонение от уплаты налогов на 9 лет лишения свободы.

Ранее генпрокурор России Юрий Чайка заявлял, что дважды направлял своему американскому коллеге письма с просьбой возбудить в отношении Браудера уголовное дело. Чайка пояснял, что в этом случае появился бы шанс на экстрадицию финансиста из Великобритании в США. Российский генпрокурор уверен, что, Браудер «неспроста поменял гражданство», поскольку, будучи гражданином США, не платил там налоги, а подданство Великобритании принял, «чтобы уйти от них». Также в одном из писем Чайка просил расследовать обоснованность принятия «закона Магнитского», который якобы был принят без каких-либо серьезных оснований.

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Политика
Новости

В Барселоне 300 000 человек вышли на марш против независимости Каталонии

Ведомости
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В марше за сохранение единства Испании, который прошел сегодня в Барселоне, приняли участие около 300 000 человек, сообщает газета El Pais со ссылкой на данные местной полиции.

Организаторы акции оценивают число пришедших в 1,1 млн.

В минувшую пятницу премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил о решении распустить парламент Каталонии, возглавляемый Карлесом Пучдемоном. Управлять автономией до досрочных выборов, назначенных на 21 декабря, будет вице-премьер страны Сорайа Саэнс де Сантамария.

Пучдемон отказался признавать решение властей Испании и призвал жителей автономии «мирным способом» защищать независимость Каталонии.

Бизнес
Новости

Анонс «Ведомостей» на 30 октября 2017 года

Ведомости
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В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

Виталий Несис объяснил в интервью, в чем главное конкурентное преимущество Polymetal;

провайдеры не справляются с блокировкой сайтов;

нефть впервые за два года стоит дороже $60 за баррель и не склонна дешеветь.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как санкции отразятся на оборонных предприятиях России

и статью на полосе «Комментарии»: Си Цзиньпин открыл новую эпоху в политике Китая.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Экономика
Новости

Силуанов заявил о готовности России обсуждать с Украиной долг в $3 млрд

ТАСС
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Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия открыта для переговоров с Украиной о долге в $3 млрд. «Основное условие — это то, что мы должны вернуть с Украины в полном объеме долг, это $3 млрд, и наши условия должны быть лучше, чем у коммерческих кредиторов», — сказал Силуанов в эфире канала «Россия 1».

По словам министра, у России есть все основания рассчитывать на возврат долга Украиной. «Есть решение Высокого суда Лондона, в начале следующего года будет рассматривать апелляционная инстанция. Уверен, что будут приняты объективные решения и у нас появятся все основания для того, чтобы истребовать с нашего соседа выполнения своих обязательств», — считает Силуанов.

В декабре 2013 г. Россия на средства фонда национального благосостояния выкупила еврооблигации Украины на $3 млрд. В декабре 2015 г. правительство Украины ввело мораторий на выплату долга. Весной 2017 г. Высокий суд Лондона согласился с наличием у Украины обязательств по еврооблигациям.

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