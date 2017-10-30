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СМИ сообщают о возможном назначении Турчака вице-спикером Совфеда

В Совете Федерации будет введена еще одна должность вице-спикера. Шестым вице-спикером палаты станет экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак, сообщил «РИА Новости» источник в Совфеде. Эту должность он займет 8 ноября, добавил собеседник агентства.

О том, что Турчака выдвинут в Совфед как представителя Псковской области и могут назначить вице-спикером, ранее агентству говорил источник в аппарате палаты.

12 октября президент Владимир Путин принял добровольную отставку Турчака с поста губернатора. Премьер-министр и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил чиновника врио секретаря генсовета партии. До этого назначения сразу источники «Ведомостей» говорили, что Медведев возражал против этого назначения, в частности из-за репутационных издержек для партии. Журналист Олег Кашин не раз публично называл Турчака заказчиком нападения на себя в ноябре 2010 г.

27 октября псковский политсовет «Единой России» предложил президиуму генсовета партии назначить Турчака на должность сенатора от Псковского областного собрания депутатов. Псковские депутаты 2 ноября должны принять решение о наделении полномочиями нового сенатора от региона вместо Александра Борисова, который досрочно сложил полномочия. 26 октября депутаты Псковского облсобрания досрочно прекратили полномочия депутата от партии «Единая Россия» Николая Бурого. Турчак имеет право на освободившийся мандат, так как возглавлял список партии на региональных выборах, но отказался от него, сообщал ТАСС.