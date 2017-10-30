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СМИ сообщают о возможном назначении Турчака вице-спикером Совфеда

РИА Новости/Ведомости
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В Совете Федерации будет введена еще одна должность вице-спикера. Шестым вице-спикером палаты станет экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак, сообщил «РИА Новости» источник в Совфеде. Эту должность он займет 8 ноября, добавил собеседник агентства.

О том, что Турчака выдвинут в Совфед как представителя Псковской области и могут назначить вице-спикером, ранее агентству говорил источник в аппарате палаты.

12 октября президент Владимир Путин принял добровольную отставку Турчака с поста губернатора. Премьер-министр и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил чиновника врио секретаря генсовета партии. До этого назначения сразу источники «Ведомостей» говорили, что Медведев возражал против этого назначения, в частности из-за репутационных издержек для партии. Журналист Олег Кашин не раз публично называл Турчака заказчиком нападения на себя в ноябре 2010 г.

27 октября псковский политсовет «Единой России» предложил президиуму генсовета партии назначить Турчака на должность сенатора от Псковского областного собрания депутатов. Псковские депутаты 2 ноября должны принять решение о наделении полномочиями нового сенатора от региона вместо Александра Борисова, который досрочно сложил полномочия. 26 октября депутаты Псковского облсобрания досрочно прекратили полномочия депутата от партии «Единая Россия» Николая Бурого. Турчак имеет право на освободившийся мандат, так как возглавлял список партии на региональных выборах, но отказался от него, сообщал ТАСС.

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Бизнес
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«Росавиация» приостановила сертификат эксплуатанта «ВИМ-авиа»

Интерфакс/Ведомости
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«Росавиация» приостановила сертификат эксплуатанта «ВИМ-авиа», сообщил сегодня министр транспорта Максим Соколов. Согласно Воздушному кодексу России, через три месяца после приостановления действия сертификат эксплуатанта подлежит аннулированию - если не будет возобновлен.

Минтранс России также поручил Росавиации рассмотреть план потенциального инвестора «ВИМ-Авиа» Бориса Карлова по оздоровлению авиакомпании. «Мы дали соответствующее поручение Росавиации как регулятору рассмотреть эти планы, после этого представить свою позицию в министерство и правительство», - сказал Соколов.

Плана перезапуска «ВИМ-Авиа» пока нет, «есть только разговоры о том, что этот план сформирован», констатировал министр.

Как писали «Ведомости», суть плана Карлова заключается в сокращении парка «ВИМ-авиа» с 29 до 9 самолетов и переориентации на Дальний Восток, Китай и страны Средней Азии. «ВИМ-авиа» на конец сентября была должна 10,8 млрд руб., в том числе 6,5 млрд руб. – банкам, из них 3 млрд руб. – «Зениту», 1,6 млрд руб. – «Абсолют банку».

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Политика
Новости

Фельгенгауэр написала первый пост в Facebook после нападения

Ведомости
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Заместитель главного редактора «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр написала первое обращение в соцсетях после нападения. Она опубликовала пост в Facebook со словами благодарности врачам, коллегам, спасшим ее охранникам и чиновникам. В частности, она поблагодарила пресс-секретаря мэрии Москвы Гульнару Пенькову и пресс-секретаря вице-премьера Ольги Голодец Алексея Левченко. Адвоката Сергея Бадамшина, который представляет журналистку как потерпевшую сторону в деле напавшего на нее Бориса Грица, она поблагодарила за чувство безопасности. Журналистов она поблагодарила за проявленную деликатность и солидарность.

«Это не банальная вежливость или формальность. Это история о том, что за свою жизнь нужно бороться. Нужно драться. И жизни нужно спасать. Все мои благодарности адресованы людям неравнодушным и отважным. Честно говоря, я сама от себя не ожидала, что смогу так отчаянно сражаться за своё право жить. И я не была бы такой сильной, если бы не все вы, которым я говорю спасибо. Потому что когда ты боец, и когда есть люди, готовые бороться за тебя, вот тогда получается история со счастливым концом. История о том, как девочка побеждает маньяка», - написала Фельгенгауэр.

Журналистка получила удар ножом в горло в помещении редакции «Эха» в минувший понедельник. По обвинению в покушении на убийство задержан гражданин Израиля и России Борис Гриц. Он утверждал, что Фельгенгауэр преследует его телепатически.

Потерпевшую прооперировали в институте им. Склифосовского в тот же день, главред радиостанции Алексей Венедиктов отмечал, что организовать госпитализацию в НИИ удалось в том числе благодаря быстрой помощи мэрии Москвы и вице-премьера Голодец. В конце прошлой недели Фельгенгауэр разрешили писать сообщения в соцсетях. Разговаривать она уже может но врачи ей рекомендуют молчать и беречь связки. С 30 октября Венедиктов обещал разрешить ей начать работать дистанционно, решать организационные вопросы.

После нападения на Фельгенгауэр главред «Эха» решил эвакуировать из страны из соображений безопасности и ведущую эфира Ксению Ларину.

Что случилось в редакции «Эха Москвы»

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Новости

Суд отклонил апелляцию Siemens об аресте турбин в Крыму

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Девятый апелляционный арбитражный суд Москвы оставил в силе решение Арбитражного суда об отказе в аресте крымских турбин по спору Siemens со структурами «Ростеха», сообщил «Ростех».

По данным Siemens, турбины в скором времени должны быть смонтированы в Крыму, что принесет компании существенные убытки в случае удовлетворения основного иска и сделает исполнение судебного решения невозможным, отметил корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

По словам представителей «Ростеха», у Siemens нет никаких доказательств наличия турбин их производства в Крыму и проведения их монтажа. На прямой вопрос Siemens к ООО «ВО "Технопромэкспорт" в рамках заседания, находится ли спорное оборудование в данный момент во владении у них, представитель «Технопромэкспорта» отказался от комментариев.

11 июля немецкий концерн Siemens Aktiengesellschaft подал иск к структуре «Ростеха» – «Технопромэкспорту» (ТПЭ), которую он обвинил в незаконном перемещении газотурбинных установок в Крым. В октябре «Технопромэкспорт» сообщил о подаче встречного иска к Siemens о признании «недействительной, ничтожной» части сделки по турбинам.

Четыре турбины по заказу ТПЭ изготовил завод «Сименс – технологии газовых турбин». Они предназначались для строительства ТЭС в Тамани, но оно так и не началось. В сентябре 2016 г. ТПЭ выставил турбины на торги. Покупатель турбин должен был подключить их к сетям ФСК или других компаний, находящихся в России, говорилось в материалах. Также он не должен был нарушать санкции, введенные Россией, Германией, Евросоюзом, США и ООН, и обязан обезопасить ТПЭ от любых претензий, если это условие будет нарушено. Победитель аукциона должен был гарантировать, что оборудование не будет использоваться на электростанциях, имеющих прямое подключение к энергосистеме Крыма, а также на электростанциях, единственной задачей которых является энергоснабжение Крыма. Кто купил турбины – не известно.

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Финансы
Новости

НПФ «Будущее» обжаловал сделку «Траста» с акциями «Открытия» накануне санации

Интерфакс
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НПФ «Будущее» и две его управляющие компании («Иджи кэпитал партнерс» и «Север эссет менеджмент») подали в Арбитражный суд Москвы иск к банку «Траст», третьим лицом по делу выступает банк «ФК Открытие», следует из картотеки арбитражных дел.

Сумма исковых претензий «Будущего» составляет 12,557 млрд руб.

НПФ «Будущее» владел 4,1% акций банка «Открытие», о мерах по оздоровлению которого было объявлено в августе 2017 г.

Член совета директоров НПФ «Будущее» Дмитрий Минц (сын основного владельца группы Бориса Минца) не исключал, что пенсионный фонд может подать иск к «Трасту», потому что тот при покупке акций банка «Открытие» не сделал публичную оферту о выкупе бумаг остальным акционерам. «Потенциально возможен иск против "Траста", но еще не решили», – сказал Минц агентству Reuters на прошлой неделе.

Как писали «Ведомости», «Траст» за несколько дней до ввода временной администрации в банк «Открытие» выкупил его акции на 40 млрд руб. у трех НПФ: РГС (4,97% акций банка), электроэнергетики (4,86%) и «Лукойл-гаранта» (2,99%). О введении временной администрации в «ФК Открытие» с его последующей передачей в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ объявил 29 августа. Последняя крупная сделка с акциями банка – почти на 14 млрд руб. – была заключена 28 августа.

Эксперты полагают, что смыслом сделок для ЦБ мог быть перенос потерь по акциям «ФК Открытие» с пенсионных фондов на «Траст».

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Политика
Новости

Песков прокомментировал решение Екатерины Гордон выдвинуться в президенты

Интерфакс/Ведомости
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Кремль сегодня прокомментировал решение журналистки и телеведущей Екатерины Гордон выдвинуться кандидатом на президентских выборах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что это решение совершенно конституционно.

«В Конституции России возможность участия в выборах определяется целым набором условий, среди которых нет какого-либо положения о причастности или непричастности к политике. Поэтому читаем Конституцию, определяем соответствия. Здесь больше говорить нечего», – сказал Песков журналистам. Так он ответил на просьбу высказать мнение относительно выдвижения Гордон, которая «не имеет отношения к политике, но заявляет о своих президентских амбициях».

Аналогичным образом оппозиционер Алексей Навальный на минувшей неделе отреагировал на выдвижение потенциальной соперницы Гордон, Ксении Собчак. «У меня есть главный и единственный комментарий относительно ее выдвижения. Ксения Собчак, будучи гражданкой России старше 35 лет и не находящейся в местах лишения свободы, может выдвигать свою кандидатуру на выборах», – сказал оппозиционер. Он объяснил, что любые комментарии помимо этого на данном этапе соответствовали бы ожиданиям Кремля.

Теле- и радиоведущая Екатерина Гордон сегодня заявила о решении выдвинуться на президентские выборы и представила предвыборный сайт. В видеообращении она отметила, что ей 37 лет и что она решила воспользоваться правом быть избранной. Себя она позиционирует как кандидата, который будет защищать права женщин и детей. «Я, вероятно, буду единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента», – подчеркнула Гордон.

Согласно Конституции, президентом России может быть избран гражданин страны не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет. Согласно закону «О выборах президента Российской Федерации», не имеет права быть избранным президентом гражданин, осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление, и до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости.

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Политика
Новости

Отмечать Хэллоуин собираются 3% опрошенных ВЦИОМом

Ведомости
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В России отмечать Хэллоуин собираются только 3% тех, кто знает об этом празднике, показал опрос ВЦИОМа. Точную дату, когда он отмечается, сумели назвать только 10% из слышавших о празднике респондентов. Название «Хэллоуин» слышали 90% опрошенных, но многие не смогли объяснить суть праздника.

Опрос проводился по телефону среди 1200 россиян 25–26 октября 2017 г.

Из тех, кто не собирается отмечать Хэллоуин, 61% объяснили это тем, что праздник отмечается в странах с другой культурой и традициями. 39% не считают праздник важным. 16% не видят в нем ничего хорошего. 7% назвали его языческим.

Заодно респондентов спросили, во что они верят. 19% из них верят в приметы, 14% – гороскопам, 12% – народным целителям, 11% – в способность навести порчу или сделать приворот, 8% – в гадания, 60% не верят ни во что из вышеперечисленного.

На просьбу назвать самых страшных персонажей в кино и литературе 11% вспомнили Вия, 7% – Кощея Бессмертного и по 6% – Бабу-ягу и Фредди Крюгера. Серый Волк, Воланд и Раскольников набрали по 1%.

Комментируя результаты опроса, аналитик ВЦИОМа Иван Леконцев сказал, что Хэллоуин не приживается в России, так как в российской культуре «не принято смеяться над нечистью, а тем более рядиться в ее одежды». «Иронизировать над страшными вещами могут позволить себе очень счастливые и довольные жизнью люди, – объяснил социолог. – В жизни россиян слишком много тревог, сомнений, проблем, чтобы так спокойно иронизировать над своими страхами. Да и страхи эти зачастую гораздо более материальны – экономические кризисы, рост цен, внешняя военная угроза. Не одеваться же на Хэллоуин в костюм курса доллара».

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Политика
Новости

В России за месяц эвакуировали более полумиллиона человек из-за звонков о минировании

Интерфакс/Ведомости
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За месяц было эвакуировано более 500 000 человек в 52 российских городах из-за звонков о минировании, сообщил врио начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС Игорь Кутровский.

По его словам, поступили анонимные звонки с угрозами взрыва более чем в 1300 объектах. Во всех случаях угрозы не подтвердились, добавил он.

Массовые анонимные звонки с угрозами взрыва начались в России с 10 сентября. Директор ФСБ Александр Бортников недавно заявил, что организаторы обзвона установлены, это граждане России, но они находятся за границей и задержать их пока не удалось.

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Финансы
Новости

МВД проверит руководство «Открытия», Бинбанка, «Югры», ЦБ на причастность к хищению активов

Интерфакс/Ведомости
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Министерство внутренних дел (МВД) запросило у Банка России сведения о возможной противоправной деятельности руководителей и сотрудников Бинбанка, «Открытия» и «Югры», связанной с хищением активов этих банков, сообщает «Интерфакс».

Это следует из письма, направленного в Госдуму в начале октября за подписью замруководителя МВД Михаила Ваничкина («Интерфакс» ознакомился с текстом документа, его подлинность подтвердили два источника агентства). Письмо стало ответом на запрос комитета Госдумы по финансовому рынку, в котором депутаты просят предоставить информацию о причинах, повлекших потерю активов этих трех банков, а также о привлечении к ответственности лиц, в том числе должностных лиц ЦБ, «допустивших сложившуюся ситуацию».

ЦБ не комментирует эту информацию.

В МВД не поступали обращения регулятора о выявленных признаках «совершения противоправных деяний» в деятельности «Югры», «Открытия» и Бинбанка, говорится в письме. По данным МВД, в то же время в ЦБ и АСВ «неоднократно запрашивались сведения о расходовании денежных средств, выделенных в 2016 г. и истекшем периоде 2017 г. на санацию кредитных организаций». Эта информация не представлена на основании ограничений, предусмотренных законом, отмечает ведомство.

Ранее первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин направил письмо председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову («Ведомости» с ним ознакомились), в котором объяснил, почему спас «ФК Открытие» и Бинбанк, а «Югру» лишил лицензии.

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Политика
Новости

Детский омбудсмен предлагает ввести тему безопасности в интернете в программу ОБЖ

Ведомости
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Детский омбудсмен Анна Кузнецова считает, что нужно ввести тему безопасности в интернете в программу уроков ОБЖ.

«Жизнь показывает, что существующих методов для обеспечения безопасности детей в интернет-пространстве недостаточно», – отметила она, посещая школу в Петропавловске-Камчатском (ее слова приводит сайт администрации города) .

Кузнецова отметила, что школьники должны знать, как защитить свои персональные данные, совершать безопасные покупки в интернет-магазинах, научиться анализировать правдивость и достоверность информации.

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Политика
Новости

РБК сообщил о трех вариантах выдвижения Собчак в президенты

Ведомости
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Штаб Ксении Собчак рассмотрел три варианта ее выдвижения на президентские выборы. Как сообщает РБК со ссылкой на три источника в штабе, это выдвижение от партии «Парнас», от «Гражданской инициативы», основанной в 2013 г. экс-министром экономики Андреем Нечаевым, или самовыдвижение. Телеведущая должна определиться по этому вопросу в ноябре.

Обе партии подходят Собчак идеологически и не являются фиктивными, говорят собеседники РБК. Выдвижение от партии упростило бы процедуру и позволило сэкономить на организации сбора подписей в поддержку Собчак. Руководитель штаба Игорь Малашенко и сотрудник штаба Антон Красовский сказали, что переговоры с партиями пока не ведутся.

Председатель «Парнаса» Михаил Касьянов сказал, что партия не предлагала штабу Собчак помощь и не получала такого предложения от соратников телеведущей. Комментировать возможность такой договоренности он не стал. Лидер «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев рассказал, что у него были «предварительные контакты» со штабом о возможном выдвижении Собчак от этой партии, и добавил, что она «выбирает между «Гражданской инициативой» и «Парнасом», а он в этой ситуации формулирует свои условия. В Facebook политик написал, что шансов победить на выборах у Собчак нет, ее выдвижение от партии можно рассматривать только как возможность донести свою позицию до широкой аудитории.

На первой пресс-конференции в качестве возможного кандидата в президенты Собчак заявила, что ее пока не поддерживает ни одна партия.

Как Собчак прошла путь от телезвезды до политика

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Финансы
Новости

ВТБ может предоставить кредит CEFC под залог акций «Роснефти»

Интерфакс/Ведомости
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ВТБ готов предоставить китайской CEFC кредит на покупку акций «Роснефти» под их залог, рассказал в интервью «Интерфаксу» первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

По его словам, банку «очень комфортно с таким инструментом, как акции "Роснефти", поэтому ВТБ готов кредитовать под акции компании стратегических покупателей.

«Если компания CEFC захочет взять у нас деньги, мы готовы, условия мы им дали, у них есть выбор – они могут брать у нас, могут брать еще у кого-то», – добавил Соловьев.

На прошлой неделе президент ВТБ Андрей Костин сообщал, что банк готов предоставить CEFC кредит на покупку 14,16% акций «Роснефти», сумма кредита может составить около 5 млрд евро. Соловьев отметил, что сумма кредита плавающая и зависит от рыночной оценки пакета «Роснефти» и валютного курса.

ВТБ не привыкать к сделкам с акциями «Роснефти», именно этот банк начал приватизацию 19,5% «Роснефти» в 2016 г. Тогда ВТБ выдал сингапурской QHG Oil в кредит 692 млрд руб. (10,2 млрд евро) под залог приобретаемых акций, затем права требования по кредиту вместе с обеспечением перешли «Роснефтегазу» (материнская компания «Роснефти»), а в начале 2017 г. Glencore и QIA стали владельцами доли в «Роснефти».

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