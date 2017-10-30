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Отмечать Хэллоуин собираются 3% опрошенных ВЦИОМом

В России отмечать Хэллоуин собираются только 3% тех, кто знает об этом празднике, показал опрос ВЦИОМа. Точную дату, когда он отмечается, сумели назвать только 10% из слышавших о празднике респондентов. Название «Хэллоуин» слышали 90% опрошенных, но многие не смогли объяснить суть праздника.

Опрос проводился по телефону среди 1200 россиян 25–26 октября 2017 г.

Из тех, кто не собирается отмечать Хэллоуин, 61% объяснили это тем, что праздник отмечается в странах с другой культурой и традициями. 39% не считают праздник важным. 16% не видят в нем ничего хорошего. 7% назвали его языческим.

Заодно респондентов спросили, во что они верят. 19% из них верят в приметы, 14% – гороскопам, 12% – народным целителям, 11% – в способность навести порчу или сделать приворот, 8% – в гадания, 60% не верят ни во что из вышеперечисленного.

На просьбу назвать самых страшных персонажей в кино и литературе 11% вспомнили Вия, 7% – Кощея Бессмертного и по 6% – Бабу-ягу и Фредди Крюгера. Серый Волк, Воланд и Раскольников набрали по 1%.

Комментируя результаты опроса, аналитик ВЦИОМа Иван Леконцев сказал, что Хэллоуин не приживается в России, так как в российской культуре «не принято смеяться над нечистью, а тем более рядиться в ее одежды». «Иронизировать над страшными вещами могут позволить себе очень счастливые и довольные жизнью люди, – объяснил социолог. – В жизни россиян слишком много тревог, сомнений, проблем, чтобы так спокойно иронизировать над своими страхами. Да и страхи эти зачастую гораздо более материальны – экономические кризисы, рост цен, внешняя военная угроза. Не одеваться же на Хэллоуин в костюм курса доллара».