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Суд вернул под арест бывшего руководителя «Дальспецстроя»

Дальневосточный окружной военный суд перевел под стражу из-под домашнего ареста двух фигурантов дела о хищении более 5 млрд руб. при строительстве космодрома Восточный. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда, мера пресечения изменена бывшему руководителю «Дальспецстроя» Юрию Хризману и главному бухгалтеру предприятия Владимиру Ашихмину. Адвокат Ашихмина Алексей Слепцов рассказал, что одной из причин возвращения фигурантов под арест были названы угрозы в адрес одного из экспертов, который допрашивался по делу. По словам защитника, сообщалось, что угроза исходила от Хризмана.

По делу о многомиллиардных хищениях проходят четверо подсудимых. Кроме Хризмана и Ашихмина это экс-спикер законодательной думы Хабаровского края Виктор Чудов и сын Юрия Хризмана Михаил. Их судят в закрытом режиме. Потерпевшими по делу признаны ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России и госкорпорация «Роскосмос». Обоих Хризманов и Чудова обвиняют в растрате организованной группой в особо крупном размере (ч. 4. ст. 160 УК РФ). Следователи полагают, что в 2006-2009 гг. они похитили около 106 млн руб., принадлежащих «Дальспецстрою». Это дело возбудили в конце октября 2014 г. на основании материалов Счетной палаты.

Ашихмина и Хризмана-старшего также обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов космодрома Восточный в Амурской области с ущербом в размере 5,2 млрд руб. По версии следствия, в 2011-2013 гг. они из 22,6 млрд руб. авансов по 11 госконтрактам о строительстве объектов космодрома 5,16 млрд руб. израсходовали незаконно. Эти средства пошли на гашение кредитных обязательств в ГУП «ГУСС "Дальспецстрой", что привело к существенному нарушению охраняемых законом интересов государства, полагает следствие. Из-за действий обвиняемых строительство объектов "Восточного" в 2011-2013 гг. существенно отстало от графика.

Юрий Хризман уволился с поста руководителя "Дальспецстроя" по собственному желанию в конце 2013 г. Он был арестован в конце октября 2014 г. В феврале 2016 г. Мосгорсуд перевел его и Ашихмина под домашний арест. Суд над ними начался в мае 2016 г.