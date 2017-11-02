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Министром обороны Великобритании назначен сторонник Терезы Мэй

Новым министром обороны Великобритании назначен сторонник британского премьера 41-летний Гэвин Уильямсон, сообщает Bloomberg. Предыдущий министр - Майкл Фэллон накануне ушел в отставку, признав себя виновным в «неподобающем поведении» в 2002 г. во время ужина с журналисткой.

До недавнего времени Уильямсон был советником британского премьера Терезы Мэй, на протяжении трех лет он также был помощников ее предшественника Дэвида Камерона.

«Назначение Уильямсона министром обороны - не очень взвешенное решением, в партии тори есть много других, наиболее подходящих для этой работы кандидатов», - считает директор Центра британской политики в Университете Халла Мэтт Бич. По его словам, это назначение показывает, насколько Мэй «разрывается между двумя воюющими группировками в правительстве» - сторонниками и противниками Brexit, она вынуждена выбирать верных ей людей.

Бывший гава британской армии, член фракции верхней палаты лордов Ричард Даннатт считает, что «назначение Мэй в основном является политическим решением». По его мнению, она предприняла такой шаг, чтобы укрепить свое положение в кабинете министров.