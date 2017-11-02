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Косачев рассказал, как добиться изоляции США

Председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что для изоляции США достаточно не мешать американским властям проводить курс на самоизоляцию от всего мира.

«Заявления верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи о том, что сотрудничество Тегерана и Москвы поможет изолировать США, не считаю откровенной гиперболой», — пояснил он.

По его словам, политика США, необоснованные американские санкции, введенные против России и Ирана, «не оставляют иного выбора, как научиться им противостоять». Противостояние западным санкциям заключается в максимальном уменьшении негативного влияния США на экономики и общества двух стран. Переход на взаиморасчеты в национальных валютах - это возможный реалистичный шаг.

Ранее лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что сотрудничество двух стран поможет «изолировать США».