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Матвиенко заявила, что США развернули торговую войну с Россией

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что расширение санкционного режима США в отношении российских компаний негативно влияет на конкуренцию в сфере энергоресурсов. Новые ограничения накладывают лишь для того, чтобы вытеснить Россию с европейского рынка газа и нефти, под надуманными предлогами власти США ведут торговую войну с Россией, передает «РИА Новости».

«Накладывают санкции на такие сферы, где Россия очень конкурентная. Для того чтобы вытеснить Россию с европейского рынка по газу, по нефти, вводятся санкции и насаждается Европе дорогостоящий сланцевый газ», — считает спикер.

Матвиенко назвала ситуацию с санкциями непростой. По ее словам, диалог Москвы и Вашингтона по санкциям пока невозможен, так как у американской стороны нет желания это обсуждать. «Мы должны... нивелировать последствия возможных санкций, поддерживать бизнес», — добавила она.