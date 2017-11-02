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Путин пообещал госнаграды уволенным губернаторам

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Бывшие главы регионов, отправленные в отставку в сентябре-октябре, получат госнаграды. Об этом на встрече с ними сообщил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

Президент поблагодарил их за работу, упомянув проблемы мировой и российской экономики, отмечает ТАСС. «Условия были не сахар», - сказал Путин.

По словам президента, бывшие губернаторы сделали все для минимизации негативных внешних воздействий. Кроме того, он обещал помочь каждому с дальнейшим трудоустройством.

На встрече присутствовали 10 из 11 уволенных губернаторов. Экс-глава Псковской области пропустил мероприятие.

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Авто
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Крупнейший автодилер США поможет Alphabet обслуживать беспилотные авто

Ведомости
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Компания Waymo, принадлежащая Alphabet и занимающаяся разработкой самоуправляемых автомобилей, договорилась с крупнейшим автодилером США - компанией AutoNation - об обслуживании и ремонте своего растущего автопарка. Финансовые детали не раскрываются.

Это объявление - еще один признак того, что беспилотный проект холдинговой компании Google готов к переходу в новую стадию, пишет The New York Times.

Обслуживание самоуправляемых автомобилей сложнее, чем обычных, отмечает газета, к тому же они должны работать круглосуточно, чтобы оправдать стоимость своих сенсоров, компьютеров и программного обеспечения. «Они должны служить сотнями тысяч километров, намного больше, чем обычные автомобили... работать не на 99% а на все 100%», - заявил руководитель AutoNation Майкл Джексон. Его компания рассчитывает на расширение этого бизнеса, говорит он.

Самоуправляемые автомобили на дорогах

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Стиль жизни
Новости

Мединский открыл новую Симоновскую сцену театра им. Вахтангова

ТАСС
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Министр культуры России Владимир Мединский открыл новую сцену столичного театра им. Евгения Вахтангова - Симоновскую, передает ТАСС.

По его словам, проект реализовывался практически с нуля. Власти выделили часть госсредств на ремонт, а «эффективный коллектив театра сделал из сцены конфетку». Мединский надеется, что посещаемость новой сцены составит 99%.

На церемонии открытия сцены были ведущие артисты театра - Владимир Этуш, Людмила Максакова, Василий Лановой, Евгений Князев и другие.

Новую сцену назвали Симоновской в честь двух представителей актерско-режиссерской династии - Рубена Николаевича и Евгения Рубеновича Симоновых.

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Политика
Новости

Матвиенко заявила, что США развернули торговую войну с Россией

РИА Новости
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что расширение санкционного режима США в отношении российских компаний негативно влияет на конкуренцию в сфере энергоресурсов. Новые ограничения накладывают лишь для того, чтобы вытеснить Россию с европейского рынка газа и нефти, под надуманными предлогами власти США ведут торговую войну с Россией, передает «РИА Новости».

«Накладывают санкции на такие сферы, где Россия очень конкурентная. Для того чтобы вытеснить Россию с европейского рынка по газу, по нефти, вводятся санкции и насаждается Европе дорогостоящий сланцевый газ», — считает спикер.

Матвиенко назвала ситуацию с санкциями непростой. По ее словам, диалог Москвы и Вашингтона по санкциям пока невозможен, так как у американской стороны нет желания это обсуждать. «Мы должны... нивелировать последствия возможных санкций, поддерживать бизнес», — добавила она.

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Политика
Новости

Евгений Пригожин ответил на обвинения США во вмешательстве в выборы

Ведомости
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Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что не связан с «фабрикой троллей» в Петербурге и не вмешивался в выборы президента США, передало РБК со ссылкой на представителя бизнесмена. Ни компания «Конкорд», ни иные структуры, принадлежащие бизнесмену, «никак не связаны с деятельностью, направленной на вмешательство в американские выборы», говорится в заявлении.

Сегодня интернет-издание «Федеральное агентство новостей» (ФАН) заявило, что агрегатор Google News с 27 октября прекратил выдачу в поиске его новостей. Кроме того, из сервиса удален весь архив новостей ФАН с момента его создания в 2014 г. ФАН обвинило Google в политической цензуре и обещало пожаловаться в ФАС.

РБК писал, что ФАН входит в «фабрику медиа» из 16 порталов. В феврале 2017 г. их общая аудитория оценивалась в 36 млн человек, аудитория ФАН — в 11 млн человек. В расследовании РБК отмечал близость «фабрики медиа» к так называемой «фабрике троллей», а возможным инвестором обеих «фабрик» называл структуры Евгения Пригожина.

По этим данным, «фабрика троллей» могла быть связана с выборами в США через предположительно связанное с Пригожиным Агентство интернет-исследований. Именно оно, подозревают американские власти, продвигало в соцсетях «поляризующие общество» высказывания по острым, в том числе расовым, проблемам во время кампании Дональда Трампа в 2016 г.

В октябре бывший «тролль», работавший в Агентстве интернет-исследований, рассказал «Дождю» о целях работы с общественным мнением в США. «У нас не было цели повернуть американцев к России. У нас была цель – настроить американцев против своего же правительства. Вызвать беспорядки, вызвать недовольство, понизить рейтинг Обамы», – объяснил он.

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Менеджмент
Новости

Бывший гендиректор «Почты России» нашел новую работу

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Бывший гендиректор «Почты России» Дмитрий Страшнов теперь операционный директор группы «Еврохим», сообщила компания.

Он будет отвечать за оперативное управление глобальным бизнесом и работать в Швейцарии, уточняется в сообщении.

«Еврохим» - один из крупнейших производителей удобрений в мире. Активы компании расположены в России, Китае, Бельгии, Литве и других странах.

Страшнов возглавлял «Почту России» четыре года - с 2013 по 2017 г. Об его отставке говорили с начала года.

В ноябре 2016 г. Генпрокуратура по итогам проверки сочла незаконной выплату Страшнову премии в размере 95,4 млн руб. за 2014 г. и предложила возбудить уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями». Через месяц стало известно о выемке документов в центральном офисе «Почты России» в Москве. Вознаграждение рассчитано по правилам, установленным правительством, говорил Страшнов. В феврале в Следственный комитет России были направлены материалы еще одной прокурорской проверки, связанные с размером выплат заместителям Страшнова.

В июле ему не продлили контракт. «Почту России» возглавил замминистра экономического развития Николай Подгузов.

В сентябре Страшнов также вошел в новый состав директоров российского медиахолдинга РБК.

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Политика
Новости

Косачев рассказал, как добиться изоляции США

РИА Новости
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Председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что для изоляции США достаточно не мешать американским властям проводить курс на самоизоляцию от всего мира.

«Заявления верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи о том, что сотрудничество Тегерана и Москвы поможет изолировать США, не считаю откровенной гиперболой», — пояснил он.

По его словам, политика США, необоснованные американские санкции, введенные против России и Ирана, «не оставляют иного выбора, как научиться им противостоять». Противостояние западным санкциям заключается в максимальном уменьшении негативного влияния США на экономики и общества двух стран. Переход на взаиморасчеты в национальных валютах - это возможный реалистичный шаг.

Ранее лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что сотрудничество двух стран поможет «изолировать США».

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Политика
Новости

Министром обороны Великобритании назначен сторонник Терезы Мэй

Ведомости
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Новым министром обороны Великобритании назначен сторонник британского премьера 41-летний Гэвин Уильямсон, сообщает Bloomberg. Предыдущий министр - Майкл Фэллон накануне ушел в отставку, признав себя виновным в «неподобающем поведении» в 2002 г. во время ужина с журналисткой.

До недавнего времени Уильямсон был советником британского премьера Терезы Мэй, на протяжении трех лет он также был помощников ее предшественника Дэвида Камерона.

«Назначение Уильямсона министром обороны - не очень взвешенное решением, в партии тори есть много других, наиболее подходящих для этой работы кандидатов», - считает директор Центра британской политики в Университете Халла Мэтт Бич. По его словам, это назначение показывает, насколько Мэй «разрывается между двумя воюющими группировками в правительстве» - сторонниками и противниками Brexit, она вынуждена выбирать верных ей людей.

Бывший гава британской армии, член фракции верхней палаты лордов Ричард Даннатт считает, что «назначение Мэй в основном является политическим решением». По его мнению, она предприняла такой шаг, чтобы укрепить свое положение в кабинете министров.

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Политика
Новости

МИД обвинил Twitter в зависимости от властей США

Ведомости
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Решение Twitter не размещать рекламу Russia Today и Sputnik показывает коммерческую несостоятельность и зависимость компании от «силового истеблишмента США», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).

По ее словам, силовой истеблишмент США напрямую контролирует процесс принятия решений в данной компании.

Ранее социальная сеть Twitter отказалась размещать рекламу телеканала Russia Today и агентства Sputnik. Финансируемые из российского бюджета СМИ вмешивались в президентские выборы в США, объясняла это решение американская компания.

В Совете Федерации уже предложили рекомендовать российским компаниям воздерживаться от рекламы в Twitter. Эта соцсеть может быть заблокирована на территории России в любой момент для «зеркального, адекватного» ответа на вмешательство США во внутренние дела России, отмечал руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

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Недвижимость
Новости

Дума потратит на ремонт крыши и расширение зала заседаний около 57 млн рублей

Интерфакс
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Госдума собирается провести реконструкцию крыши зала заседаний, которая этим летом во время дождя протекала. Также планируются работы по расширению зала. На эти цели будет выделено около 57 млн руб., передает «Интерфакс» со ссылкой на сайт госзакупок.

В частности, на реконструкцию крыши здания планируется потратить 21,5 млн руб., а на расширение зала пленарных заседаний - 35,8 млн руб. На проектно-изыскательские работы в этом году израсходуют 10 млн руб., в следующем - 25,8 млн руб.

Работы планируется завершить к декабрю 2018 г.

В июле этого года во время заседания парламентариев из-за дождя крыша пленарного зала стала протекать. На тот момент выступала вице-спикер Ирина Яровая. Тогда на время проведения ремонта объявили незапланированный перерыв в работе.

Москву снова затопило

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Финансы
Новости

Владелец «Югры» назвал условие расплаты с крупными вкладчиками

Прайм/Ведомости
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Основной владелец банка «Югра» Алексей Хотин обещает из собственных средств возместить 16,6 млрд руб. 35 000 крупных вкладчиков, чьи вклады превышали застрахованную АСВ сумму в 1,4 млн руб. Условие - возврат лицензии банку, заявил бывший предправления банка Дмитрий Шиляев на встрече с инициативной группой вкладчиков.

«Мы рассчитываем на поддержку наших вкладчиков в суде и обществе, конечно же, продолжим отстаивать законность своих прав и прав всех вкладчиков в суде. Помимо этого будут компенсированы средства юридическим лицам - кредиторам банка. Акционер готов компенсировать средства кредиторов в случае возврата лицензии банку», - сказал Шиляев.

Страховой случай с банком «Югра», у которого ЦБ с 28 июля отозвал лицензию, стал крупнейшим в истории банковской системы России. «Югра» занимала 29-е место по величине активов (334,7 млрд руб. на 1 июля). Страховые компенсации вкладчикам составили 169,3 млрд руб. - это почти весь объем частных вкладов в банке.

ЦБ в качестве основных причин отзыва лицензии назвал финансирование проектов бенефициаров «Югры» за счет привлеченных средств физлиц (почти 90%), отсутствие адекватных резервов, неоднократное применение надзорных мер и нарушение банком введенных в отношении него ограничений. В арбитражном суде в октябре представитель ЦБ говорил, что основания для введения временной администрации в «Югру» были у Центробанка еще в 2013 г.

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Политика
Новости

Собчак ответила Кадырову на призыв похоронить Ленина

Ведомости
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Ксения Собчак, которая недавно заявила о выдвижении на президентские выборы, ответила главе Чечни Рамзану Кадырову на призыв похоронить тело Ленина. Телеведущая подняла эту тему вскоре после начала своей избирательной кампании. Кадыров, по сути, с ней согласился, хотя и не упомянул ее имя.

Собчак ранее высказала мнение, что Россия «проваливается в Средневековье» «в том числе потому, что в XXI в. на главной площади страны лежит труп человека». Кадыров считает, что захоронить останки Ленина было бы «разумно и человечно», а также верно с исторической точки зрения. По его мнению, неправильно, что «в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком», над телом трудится целый научно-исследовательский институт, а у мавзолея круглосуточно дежурит охрана. Он написал в Telegram, что окончательно решать этот вопрос должен президент Владимир Путин. В Кремле заявили, что вопрос захоронения Ленина не стоит в нынешней повестке.

Собчак возразила Кадырову, что решать, что делать с останками Ленина, должен не Путин, а российский народ - «на свободных выборах и референдумах». Она напомнила, что одной из важных целей ее кампании было вынесение на всеобщее обсуждение самых сложных и табуированных вопросов. По ее подсчетам, три темы из тех, что она успела поднять, уже обсуждает вся страна. Это вопросы о теле Ленина, о статусе Крыма и о возвращении на выборы графы «против всех».

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