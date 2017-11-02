Володин стал думским куратором борьбы с коррупцией
После ухода руководителя фракции «Единая Россия» Владимира Васильева председатель Госдумы и его заместители перераспределили комитеты, которые они будут курировать. Об этом пишет РБК.
Спикер Госдумы Владимир Володин теперь будет курировать комитет по безопасности и противодействию коррупции, за который раньше отвечал Васильев. Это решение всех лидеров фракций, отметил первый вице-спикер Александр Жуков.
«Это самая смешная новость месяца», - прокомментировал назначение оппозиционер Алексей Навальный.
По словам Жукова, комитет по обороне был уже закреплен за председателем, поэтому решили, что и комитет по безопасности правильно будет ему отдать. За спикером останутся также комитеты по международным делам и по регламенту.
При этом комитет по законодательству, за который ранее отвечал Володин, перейдет к Жукову.