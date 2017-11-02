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Володин стал думским куратором борьбы с коррупцией

После ухода руководителя фракции «Единая Россия» Владимира Васильева председатель Госдумы и его заместители перераспределили комитеты, которые они будут курировать. Об этом пишет РБК.

Спикер Госдумы Владимир Володин теперь будет курировать комитет по безопасности и противодействию коррупции, за который раньше отвечал Васильев. Это решение всех лидеров фракций, отметил первый вице-спикер Александр Жуков.

«Это самая смешная новость месяца», - прокомментировал назначение оппозиционер Алексей Навальный.

По словам Жукова, комитет по обороне был уже закреплен за председателем, поэтому решили, что и комитет по безопасности правильно будет ему отдать. За спикером останутся также комитеты по международным делам и по регламенту.

При этом комитет по законодательству, за который ранее отвечал Володин, перейдет к Жукову.