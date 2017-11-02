Новости
Политика
Новости

Акционеры ЮКОСа прекратили разбирательства с Россией в Бельгии

Интерфакс/Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывшие акционеры ЮКОСа отказались от судебного разбирательства с Россией в Бельгии. Арест (обеспечительные меры) с имущества России в этой стране снимут, рассказал «Интерфаксу» руководитель Международного центра правовой защиты (МЦПЗ) Андрей Кондаков, представляющий интересы Москвы в этом споре. Специалисты МЦПЗ представляли интересы России в судебном споре с экс-акционерами ЮКОСа.

Судебное разбирательство в Бельгии было инициировано еще в июне 2015 г., напомнил Кондаков.

Решение о снятии арестов было вынесено судом Брюсселя в июне этого года, бывшие акционеры ЮКОСа подали на него апелляцию. «Увидев через несколько месяцев ее бесперспективность, они просто отозвали свой иск», - добавил Кондаков. По его словам, на данный момент все исполнительные производства против России, начатые по искам экс-акционеров ЮКОСа, прекращены или приостановлены.

Основное разбирательство предстоит в апелляционном суде Гааги. «Компания Yukos Universal Limited, один из бывших мажоритарных акционеров нефтяной компании ЮКОС, решила отказаться от исполнительного производства в Бельгии», - говорится в коммюнике Group Menatep Limited (GML). Бывшие акционеры решили сосредоточиться на предстоящих судебных разбирательствах в апелляционном суде Гааги. Исполнение судебных решений от 2014 г. экономически нецелесообразно, говорится в документе.

10 октября министр юстиции России Александр Коновалов заявил, что экс-акционеры ЮКОСа отказались от судебных разбирательств во Франции.

Выбор редактора
Политика
Новости

В Испании суд арестовал восьмерых членов правительства Каталонии

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Испании суд арестовал до рассмотрения дела по существу восьмерых бывших членов парламента Каталонии, в том числе бывшего заместителя главы парламента Ориола Жункераса, пишет El Pais.

Под залог в размере 50 000 евро может остаться на свободе только бывший советник правительства Каталонии по делам предпринимательства Санти Вила. Ранее сообщалось, что накануне провозглашения независимости властями Каталонии он ушел в отставку.

Ранее прокуратура Испании попросила суд объявить в международный розыск и выдать разрешение на арест бывшего главы парламента Каталонии Карлеса Пучдемона и еще четверых членов экс-правительства автономии, находящихся на данный момент в Брюсселе.

Арестованные члены парламента обвиняются в организации восстания, мятеже и растрате госсредств.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Онищенко попросит ФСБ проверить иностранные лаборатории в России

  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил о необходимости проверить иностранные компании, которые занимаются исследованиями биоматериалов и клиническими испытаниями лекарств в России. Для этого он направит запрос в органы, в том числе в ФСБ, передает ТАСС.

Цели две: проверить соблюдение договорных требований и изучить возможность их ужесточения, сказал Онищенко. Он также обратил внимание на то, что у компаний с иностранным капиталом есть возможность проводить исследования, не отчитываясь перед российскими властями.

В перспективе в России должны работать только национальные компании, отметил Онищенко.

В четверг, 2 ноября, компания «Инвитро» заявила о возможности подать иск против него о защите деловой репутации. Комментарии компании как раз свидетельствуют о том, что должного контроля за их обследованиями и за соблюдением ими российского законодательства не ведется, заявил ТАСС Онищенко.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Альфа-банк покинул главный управляющий директор

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Главный управляющий директор Альфа-банка Алексей Марей покинул свой пост, сообщил банк. Это связано с переездом семьи.

На годы его руководства выпало немало экономических потрясений, и Альфа-Банк достойно их преодолевал: за пять лет активы банка увеличились на 64%, а капитал вырос на 75%, приводятся в сообщении слова председателя совета директоров Альфа-банка Петра Шмида.

Марей останется членом совета директоров банка. Исполняющим обязанности главного управляющего директора Альфа-банка на 12 месяцев с 1 ноября назначен Алексей Чухлов, зампредседателя правления и главный финансовый директор банка.

Выбор редактора
Политика
Новости

Володин стал думским куратором борьбы с коррупцией

РБК
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

После ухода руководителя фракции «Единая Россия» Владимира Васильева председатель Госдумы и его заместители перераспределили комитеты, которые они будут курировать. Об этом пишет РБК.

Спикер Госдумы Владимир Володин теперь будет курировать комитет по безопасности и противодействию коррупции, за который раньше отвечал Васильев. Это решение всех лидеров фракций, отметил первый вице-спикер Александр Жуков.

«Это самая смешная новость месяца», - прокомментировал назначение оппозиционер Алексей Навальный.

По словам Жукова, комитет по обороне был уже закреплен за председателем, поэтому решили, что и комитет по безопасности правильно будет ему отдать. За спикером останутся также комитеты по международным делам и по регламенту.

При этом комитет по законодательству, за который ранее отвечал Володин, перейдет к Жукову.

Выбор редактора
Авто
Новости

Крупнейший автодилер США поможет Alphabet обслуживать беспилотные машины

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Компания Waymo, принадлежащая Alphabet и занимающаяся разработкой самоуправляемых автомобилей, договорилась с крупнейшим автодилером США - компанией AutoNation - об обслуживании и ремонте своего растущего автопарка. Финансовые детали не раскрываются.

Это объявление - еще один признак того, что беспилотный проект холдинговой компании Google готов к переходу в новую стадию, пишет The New York Times.

Обслуживание самоуправляемых автомобилей сложнее, чем обычных, отмечает газета, к тому же, они должны работать круглосуточно, чтобы оправдать стоимость своих сенсоров, компьютеров и программного обеспечения. «Они должны служить сотнями тысяч километров, намного больше, чем обычные автомобили... работать не на 99% а на все 100%», - заявил руководитель AutoNation Майкл Джексон. Его компания рассчитывает на расширение этого бизнеса, говорит он.

Самоуправляемые автомобили на дорогах

Выбор редактора
Стиль жизни
Новости

Мединский открыл новую Симоновскую сцену театра им. Вахтангова

ТАСС
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министр культуры России Владимир Мединский открыл новую сцену столичного Театра им. Евгения Вахтангова - Симоновскую, передает ТАСС.

По его словам, проект реализовывался практически с нуля. Власти выделили часть госсредств на ремонт, а «эффективный коллектив театра сделал из сцены конфетку». Мединский надеется, что посещаемость новой сцены составит 99%.

На церемонии открытия сцены были ведущие артисты театра - Владимир Этуш, Людмила Максакова, Василий Лановой, Евгений Князев и другие.

Новую сцену назвали Симоновской в честь двух представителей актерско-режиссерской династии - Рубена Николаевича и Евгения Рубеновича Симоновых.

Выбор редактора
Политика
Новости

Матвиенко заявила, что США развернули торговую войну с Россией

РИА Новости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что расширение санкционного режима США в отношении российских компаний негативно влияет на конкуренцию в сфере энергоресурсов. Новые ограничения накладывают лишь для того, чтобы вытеснить Россию с европейского рынка газа и нефти, под надуманными предлогами власти США ведут торговую войну с Россией, передает «РИА Новости».

«Накладывают санкции на такие сферы, где Россия очень конкурентная. Для того чтобы вытеснить Россию с европейского рынка по газу, по нефти, вводятся санкции и насаждается Европе дорогостоящий сланцевый газ», — считает спикер.

Матвиенко назвала ситуацию с санкциями непростой. По ее словам, диалог Москвы и Вашингтона по санкциям пока невозможен, так как у американской стороны нет желания это обсуждать. «Мы должны... нивелировать последствия возможных санкций, поддерживать бизнес», — добавила она.

Выбор редактора
Политика
Новости

Путин пообещал госнаграды уволенным губернаторам

  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывшие главы регионов, отправленные в отставку в сентябре-октябре, получат госнаграды. Об этом на встрече с ними сообщил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

Президент поблагодарил их за работу, упомянув проблемы мировой и российской экономики, отмечает ТАСС. «Условия были не сахар», - сказал Путин.

По словам президента, бывшие губернаторы сделали все для минимизации негативных внешних воздействий. Кроме того, он обещал помочь каждому с дальнейшим трудоустройством.

На встрече присутствовали 10 из 11 уволенных губернаторов. Экс-глава Псковской области пропустил мероприятие.

Выбор редактора
Политика
Новости

Евгений Пригожин ответил на обвинения США во вмешательстве в выборы

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что не связан с «фабрикой троллей» в Петербурге и не вмешивался в выборы президента США, передало РБК со ссылкой на представителя бизнесмена. Ни компания «Конкорд», ни иные структуры, принадлежащие бизнесмену, «никак не связаны с деятельностью, направленной на вмешательство в американские выборы», говорится в заявлении.

Сегодня интернет-издание «Федеральное агентство новостей» (ФАН) заявило, что агрегатор Google News с 27 октября прекратил выдачу в поиске его новостей. Кроме того, из сервиса удален весь архив новостей ФАН с момента его создания в 2014 г. ФАН обвинило Google в политической цензуре и обещало пожаловаться в ФАС.

РБК писал, что ФАН входит в «фабрику медиа» из 16 порталов. В феврале 2017 г. их общая аудитория оценивалась в 36 млн человек, аудитория ФАН — в 11 млн человек. В расследовании РБК отмечал близость «фабрики медиа» к так называемой «фабрике троллей», а возможным инвестором обеих «фабрик» называл структуры Евгения Пригожина.

По этим данным, «фабрика троллей» могла быть связана с выборами в США через предположительно связанное с Пригожиным Агентство интернет-исследований. Именно оно, подозревают американские власти, продвигало в соцсетях «поляризующие общество» высказывания по острым, в том числе расовым, проблемам во время кампании Дональда Трампа в 2016 г.

В октябре бывший «тролль», работавший в Агентстве интернет-исследований, рассказал «Дождю» о целях работы с общественным мнением в США. «У нас не было цели повернуть американцев к России. У нас была цель – настроить американцев против своего же правительства. Вызвать беспорядки, вызвать недовольство, понизить рейтинг Обамы», – объяснил он.

Выбор редактора
Менеджмент
Новости

Бывший гендиректор «Почты России» нашел новую работу

  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывший гендиректор «Почты России» Дмитрий Страшнов теперь операционный директор группы «Еврохим», сообщила компания.

Он будет отвечать за оперативное управление глобальным бизнесом и работать в Швейцарии, уточняется в сообщении.

«Еврохим» - один из крупнейших производителей удобрений в мире. Активы компании расположены в России, Китае, Бельгии, Литве и других странах.

Страшнов возглавлял «Почту России» четыре года - с 2013 по 2017 г. Об его отставке говорили с начала года.

В ноябре 2016 г. Генпрокуратура по итогам проверки сочла незаконной выплату Страшнову премии в размере 95,4 млн руб. за 2014 г. и предложила возбудить уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями». Через месяц стало известно о выемке документов в центральном офисе «Почты России» в Москве. Вознаграждение рассчитано по правилам, установленным правительством, говорил Страшнов. В феврале в Следственный комитет России были направлены материалы еще одной прокурорской проверки, связанные с размером выплат заместителям Страшнова.

В июле ему не продлили контракт. «Почту России» возглавил замминистра экономического развития Николай Подгузов.

В сентябре Страшнов также вошел в новый состав директоров российского медиахолдинга РБК.

Выбор редактора
Политика
Новости

Косачев рассказал, как добиться изоляции США

РИА Новости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что для изоляции США достаточно не мешать американским властям проводить курс на самоизоляцию от всего мира.

«Заявления верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи о том, что сотрудничество Тегерана и Москвы поможет изолировать США, не считаю откровенной гиперболой», — пояснил он.

По его словам, политика США, необоснованные американские санкции, введенные против России и Ирана, «не оставляют иного выбора, как научиться им противостоять». Противостояние западным санкциям заключается в максимальном уменьшении негативного влияния США на экономики и общества двух стран. Переход на взаиморасчеты в национальных валютах - это возможный реалистичный шаг.

Ранее лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что сотрудничество двух стран поможет «изолировать США».

Выбор редактора
Загрузить ещё
Preloader more
Фото