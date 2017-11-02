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Акционеры ЮКОСа прекратили разбирательства с Россией в Бельгии

Бывшие акционеры ЮКОСа отказались от судебного разбирательства с Россией в Бельгии. Арест (обеспечительные меры) с имущества России в этой стране снимут, рассказал «Интерфаксу» руководитель Международного центра правовой защиты (МЦПЗ) Андрей Кондаков, представляющий интересы Москвы в этом споре. Специалисты МЦПЗ представляли интересы России в судебном споре с экс-акционерами ЮКОСа.

Судебное разбирательство в Бельгии было инициировано еще в июне 2015 г., напомнил Кондаков.

Решение о снятии арестов было вынесено судом Брюсселя в июне этого года, бывшие акционеры ЮКОСа подали на него апелляцию. «Увидев через несколько месяцев ее бесперспективность, они просто отозвали свой иск», - добавил Кондаков. По его словам, на данный момент все исполнительные производства против России, начатые по искам экс-акционеров ЮКОСа, прекращены или приостановлены.

Основное разбирательство предстоит в апелляционном суде Гааги. «Компания Yukos Universal Limited, один из бывших мажоритарных акционеров нефтяной компании ЮКОС, решила отказаться от исполнительного производства в Бельгии», - говорится в коммюнике Group Menatep Limited (GML). Бывшие акционеры решили сосредоточиться на предстоящих судебных разбирательствах в апелляционном суде Гааги. Исполнение судебных решений от 2014 г. экономически нецелесообразно, говорится в документе.

10 октября министр юстиции России Александр Коновалов заявил, что экс-акционеры ЮКОСа отказались от судебных разбирательств во Франции.