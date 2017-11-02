ФСБ вновь провела обыски у генподрядчика строительства «Лахта центра» в Петербурге
Сотрудники ФСБ провели обыски у генподрядчика «Лахта центра» компании Renaissance Construction по ранее возбужденному уголовному делу о нарушении валютного законодательства, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Подробнее рассказывать о ходе и результатах расследования в пресс-службе ФСБ не стали.
12 сентября сотрудники ФСБ уже проводили обыски в Renaissance Construction. Тогда источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что было возбуждено уголовное дело по статье УК «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте России». Следствие считает, что руководство компании незаконно вывело за границу около 100 млрд руб. В компании отрицают обвинения.