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Полиция ограничила движение в центре Москвы из-за очереди за iPhone X

Московская полиция ограничила движение транспорта по крайней правой полосе на Тверской улице у магазина re:Store, где в пятницу в 8 утра начались продажи смартфонов iPhone X. Как сообщает «Интерфакс», сотрудники ГИБДД поставили на полосе конусы. Рядом дежурят два автоэвакуатора и машина Центра организации дорожного движения правительства (ЦОДД) Москвы. В результате образовалась пробка. Она растянулась от дома 27 на Тверской до Белорусского вокзала.

Очередь за новыми смартфонами появилась у re:Store на Тверской за несколько дней до официального начала продаж. 2 ноября в ней стояли несколько сотен человек. Некоторые из них признавались журналистам, что заняли место, чтобы затем его продать. Для стоящих в очереди людей привезли газовые обогреватели. У очереди дежурила машина «скорой помощи».

В России цена iPhone X начинается от 79 900 руб. за модель с памятью 64 Гб. Смартфон с памятью 256 Гб стоит 91 900 руб.

Лица очереди за iPhone X