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Потушен пожар в отделе личных коллекций Пушкинского музея

Пожар в здании отдела личных коллекций Пушкинского музея (Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина) в центре Москвы ликвидирован, сообщила официальный представитель МЧС по Москве Оксана Золотова. «В 16.03 пожар ликвидирован», - сказала она, пожарные проливают затронутую пожаром площадь и разбирают завалы.

Ранее Золотова сообщила о локализации пожара. По ее словам, он не представлял угрозы для хранящихся в здании произведений искусства. «В настоящий момент наблюдается задымление, пожарно-спасательные подразделения проводят дымоудаление»,- сказала она. Площадь возгорания составила 40 кв. м - горела обрешетка крыши, уточнили в МЧС.

Сообщения о пожаре в одном из зданий ГМИИ по адресу ул. Волхонка, 10, начали поступать около 15.00 мск. Очевидцы говорили о черном дыме, рвущемся из-под кровли здания. В нем хранятся личные коллекции, главная экспозиция закрыта до 2019 г.

Из здания было эвакуировано более 30 человек. В тушении участвовали 10 пожарных машин, улицу Волхонка перекрывали для автомобильного движения. Пожарные вскрыли крышу и произвели проливку обрешетки и стропил.