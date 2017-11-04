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Полиция насчитала 400 участников Русских маршей в Москве

Около 200 человек приняли участие в согласованном с властями Русском марше в Люблине, сообщает столичный главк МВД. Еще около 200 участников, по данным полиции, пришли на Русский марш рядом со станцией метро «Октябрьское поле».

Ранее сообщалось, что организаторы Русского марша в Люблине отказались от его проведения. Причиной стало то, что полиция не пропустила согласованные заранее баннеры. Четверо из пяти организаторов покинули мероприятие, призвав своих сторонников разойтись.

По оценкам СМИ, в марше принимали участие 400-500 человек. Один из организаторов — Иван Белецкий — сообщил о 70 задержанных. Источники «ОВД-Инфо» подтверждают данные о «десятках задержанных».