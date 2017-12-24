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Лидер «Коммунистов России» Сурайкин выдвинут кандидатом в президенты

Съезд партии «Коммунисты России» выдвинул ее главу Максима Сурайкина кандидатом в президенты России на выборах 2018 г., сообщила сегодня пресс-служба партии. «Шестой съезд партии "Коммунисты России" выдвинул товарища Максима (Сурайкина) кандидатом в президенты страны»,- говорится в сообщении.

Согласно программным тезисам кандидата, «России необходим сталинский президент-коммунист», который реализует принятую партией программу «Десять сталинских ударов по капитализму и американскому империализму». В самой программе прописана минимальная зарплата в 70 000 руб., пенсия в 40 000 руб. с ежегодной индексацией, «оборонительный союз антиимпериалистических государств по образцу Варшавского договора» и «восстановление Союзного государства с социалистической и советской перспективой».

Сторонники Сурайкина уже принесли материалы об участии в выборах в Центризбирком. Сегодня заявление подал самовыдвиженец - недавно осужденный за мошенничество основатель девелоперской компании Mirax Group Сергей Полонский.

Выборы президента состоятся 18 марта 2018 г. Для регистрации кандидату от непарламентской партии необходимо собрать 100 000 подписей не менее чем в 43 регионах России.

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