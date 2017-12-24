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Умер выдающийся российский лингвист Андрей Зализняк

Сегодня, 24 декабря, в возрасте 82 лет скончался выдающийся советский и российский лингвист, компаративист, исследователь берестяных грамот Андрей Зализняк. Об этом сообщил в Facebook сотрудник Института русского языка Дмитрий Сичинава. «Умер А. А. Зализняк. Я иногда задумывался над тем, как это будет перенести, и ничего не придумал. Не держат ноги, стою, прислонившись к стене», - написал ученый.

Академик Российской академии наук по отделению литературы и языка (1997) Андрей Зализняк известен фундаментальными научными работами по морфологии русского языка и новгородским берестяным грамотам, в том числе по скрытым текстам «Новгородского кодекса». Популяризатор науки. Его перу принадлежит лингвистический анализ «Слова о полку Игореве», в котором ученый доказывает невозможность фальсификации текста в первой половине XIX в. Последовательный критик «Новой хронологии» Анатолия Фоменко. Аргументированно доказал поддельность «Велесовой книги».

«Благодаря Андрею Зализняку у нас есть Россия – и, в частности, Новгородская республика, те самые традиции народовластия, которые доказывают нам, что мы «можем повторить»», - написал сегодня оппозиционер Дмитрий Гудков.