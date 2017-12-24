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Миронов объяснил поддержку Путина отсутствием перспектив у кандидата эсеров

«Справедливая Россия» не будет выдвигать своего кандидата в президенты, а поддержит кандидатуру Владимира Путина, подтвердил сегодня лидер парламентской партии Сергей Миронов. «Сегодня президиум принял политическое решение, это решение будет рекомендовано съезду: партия "Справедливая Россия" своего кандидата выдвигать не будет, мы поддержим кандидатуру Владимира Владимировича Путина», - сказал Миронов журналистам.

Он отметил, что окончательное решение примет съезд партии в понедельник, 25 декабря. «Завтра на съезде мы будем это решение рекомендовать, и я не сомневаюсь, съезд поддержит это решение», - сказал Миронов.

Он отметил, что эсеры поддержат Путина, поскольку это поможет им продвигать свои программные идеи, в противном случае их кандидат окажется в аутсайдерах. Как сказал Миронов, аргументация строится на риторических вопросах, первый из них: кто-нибудь сомневается в результатах выборов 18 марта, кто-нибудь сомневается, что победит Владимир Путин? «Результат понятен», - сказал он. «Второй риторический вопрос: зачем же нам выдвигать кандидата? Он будет в компании аутсайдеров, с известными мизерными процентами», - сказал Миронов.

По словам Миронова, члены президиума согласились, что поддержать кандидатуру Путина - «прагматично для нашей партии, для отстаивания наших принципиальных позиций и надо принимать такое решение».

В воскресенье «Интерфакс» сообщил со ссылкой на источник в партии эсеров, что съезд поручит пяти партийцам войти в инициативную группу, которая 26 декабря будет официально выдвигать Путина кандидатом в президенты. По словам собеседника агентства, поддержка Путина эсерами стала возможной благодаря тому, что он идет на выборы как самовыдвиженец, а не кандидат от партии. О поддержке кандидатуры Путина уже заявили Общероссийский народный фронт и «Единая Россия». Всего выдвижение Путина на новый срок поддержат представители шести партий, сообщил «Дождь» в четверг. Помимо «Единой России» и «Справедливой России» это «Родина», «Гражданская платформа», «Патриоты России» и «Партия пенсионеров».