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Кремль отказался считать осужденных в России украинцев пленными

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России получившие срок по различным статьям УК украинцы не могут считаться пленными, а следовательно, не подлежат обмену в рамках минских договоренностей.

«В любом случае подобные вопросы обсуждаются на высшем уровне, и все зависит от тех решений, которые принимает глава государства», - отметил он. Песков отметил, что Москва поддерживает обмен пленными. В минских договоренностях речь идет о принципе «всех на всех». По его словам, к этому нужно стремиться. По его словам, в Кремле заинтересованы в том, чтобы россияне были «у себя в стране».

«Мы готовы будем принять все меры, необходимые для освобождения российских граждан», - добавил он.

Накануне в Донбассе прошел крупнейший с начала вооруженного конфликта на Украине обмен пленными. Он был осуществлен по формуле по формуле «306 на 74». В 2018 г. стороны собираются провести второй этап обмена пленными.