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Порошенко назвал условия возобновления закупок Украиной российского газа

Украинский президент Петр Порошенко заявил о готовности Киева возобновить покупки газа у России при условии низкой цены и прозрачности заключения договора, передает его слова «Интерфакс».

«Что произошло в течение последних двух лет? Мы энергетически независимы. Они стучат: может, возьмете наш газ? Нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый и честный, не коррупционный, - пожалуйста», - сказал Порошенко во время рабочей поездки в Одесскую область.

Президент отметил, что Киев готов пойти на такие условия «для того, чтобы снизить тарифы для наших людей».

Порошенко заявил, что «20 лет Украина была на «иголке» коррупции и зависимости от российского газа». По его словам, благодаря «решительным действиям, в том числе в международных судах», страна смогла обеспечить энергетическую независимость и справедливые цены на газ.

22 декабря арбитражный суд Стокгольма обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» $2 млрд задолженности за ранее поставленный газ. Помимо этого украинская компания должна будет, начиная со следующего года и до окончания контракта в 2019 г., каждый год отбирать и оплачивать 5 млрд куб. м газа.