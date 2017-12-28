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Россия запретит США ночевки на трех аэродромах по договору об открытом небе

С 1 января 2018 г. Россия расторгнет ряд договоренностей с США по соглашению об открытом небе. В частности, будет введен запрет на ночевки на трех аэродромах при проведении полетов с участием США, передает «Интерфакс». Подобные ночевки облегчали полеты США над Россией.

Как заявила представитель российского МИДа Мария Захарова, Россия вынуждена предпринять адекватные меры. Она также напомнила, что в декабре этого года в американскую миссию при ОБСЕ «российская сторона направила ноту о прекращении с 1 января 2018 г. действия ряда двусторонних договоренностей с американской стороной».

«Действия США наносят ущерб договору по открытому небу. Мы призываем наших американских коллег остановиться и заняться деполитизированным поиском взаимоприемлемых решений проблем договора», - добавила Захарова.

В сентябре власти США обвинили Россию в невыполнении условий договора по открытому небу и стали предпринимать ответные шаги.

Договор по открытому небу США и ОБСЕ подписали в 1992 г. Москва ратифицировала документ в 2001 г. Участниками договора являются 34 государства.