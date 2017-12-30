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Российский МИД прокомментировал информацию о поставках нефти в КНДР

Россия соблюдает санкционный режим в отношении КНДР в полном объеме, заявили «РИА Новости» в пресс-службе Министерства иностранных дел. Так в ведомстве отреагировали на сообщения СМИ о том, что российские корабли поставляют нефть в Северную Корею в обход санкций Совета Безопасности ООН.

«Хотели бы напомнить, что на поставки топлива (то есть продуктов нефтепереработки) есть, безусловно, квоты, но нет полного запрета (резолюция 2397). Контроль за соблюдением санкционного режима осуществляет комитет 1718», — пояснили в МИДе.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что российские танкеры как минимум три раза за последние несколько месяцев доставляли в Северную Корею нефть. Экспорт нефти в КНДР является нарушением санкций Совбеза ООН в отношении Пхеньяна.

При этом один из источников агентства отметил, что доказательств причастности российских властей к экспорту нефти в Северную Корею нет.