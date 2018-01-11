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Суд арестовал руководителя чеченского представительства «Мемориала» Титиева

Шалинский городской суд Чечни арестовал на два месяца руководителя чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат арестованного Петр Заикин.

Ходатайство об аресте подал следователь. Титиев заключен под стражу до 9 марта, уточнил адвокат. По его словам, защита собирается обжаловать решение суда. Апелляция будет подана 12 января, передает «Интерфакс».

Информация о задержании Титиева появилась в СМИ 9 января. В тот же день в пресс-службе «Мемориала» подтвердили факт задержания. Позднее на сайте регионального управления МВД появились подробности о задержании. В автомобиле Титиева был найден пакет предположительно с наркотическим веществом. Титиев в день задержания был направлен на медицинское освидетельствование. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 228 Уголовного кодекса (хранение наркотиков в крупном размере).

Председатель совета «Мемориал» Александр Черкасов считает, что задержание Титиева связано с его профессиональной деятельностью, «которая вызывала неодобрение со стороны чеченских властей». Титиев не признает вину. Он написал заявление в управление Следственного комитета по Чеченской республике. Он утверждает, что пакет с наркотиками был подброшен под пассажирское сиденье его машины полицейским. «В четверг на заседании в суде Оюб подробно рассказал об обстоятельствах, которые свидетельствуют об отсутствии события преступления, а также о том, каким образом пакет с наркосодержащим веществом оказался в его машине», - пояснил адвокат.

Председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов заявил 10 января, что СПЧ обратился к руководству МВД с просьбой провести проверку задержания Титиева и взять ситуацию на контроль. Федотов призвал СКР проверить информацию о возможном подбросе наркотиков правозащитнику.