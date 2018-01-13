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Россия в 2017 году продала оружия более чем на $14 млрд

В прошлом году Россия продала оружия на сумму свыше $14 млрд, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в сфере военно-технического сотрудничества. «На экспорт в прошлом году поставлено вооружение и военная техника на сумму более $14 млрд», - сказал собеседник агентства.

В конце декабря помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин заявил, что несмотря на западные санкции в 2017 г. у России появились новые партнеры – «страны, которые ранее никогда не обращались к России за вооружением».

В конце августа глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил, что портфель экспортных заказов на российское вооружение и военную технику составляет порядка $47-50 млрд.

«Мы хорошо делаем оружие. Это тоже неплохо. За него же платят»