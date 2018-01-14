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Тегеран объявил о гибели 32 членов экипажа загоревшегося иранского танкера

Власти Ирана сообщили о гибели всех членов экипажа иранского нефтяного танкера, который 6 января столкнулся с китайским сухогрузом в Восточно-Китайском море. На борту было 32 человека, передает иранский телеканал Press TV.

Все доказательства указывают на то, что экипаж погиб вскоре после столкновения танкера с сухогрузом – из-за сильного взрыва и выброса токсичного газа, заявил представитель специального подразделения по расследованию инцидента Мохаммад Растад.

Иранский нефтяной танкер Mv Sanchi столкнулся с китайским сухогрузом CF Crystal. В момент катастрофы на борту судна было 30 иранцев и два гражданина Бангладеш. Танкер перевозил конденсат, принадлежащий Национальной иранской нефтяной компании.