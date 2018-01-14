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В Люберцах автомобиль сбил людей на остановке

Легковой автомобиль сбил двух женщин на остановке общественного транспорта в подмосковных Люберцах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области. Водитель скрылся, его ищет полиция.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел около 11.00 мск в воскресенье. Женщины госпитализированы.

Информацию подтвердило агентство городских новостей «Москва». «Водитель автомобиля Nissan совершил наезд на двух женщин, стоявших на автобусной остановке на Комсомольском проспекте в Люберцах. После ДТП водитель скрылся. Пострадавшие женщины госпитализированы», - сказал источник агентства в подмосковном ГУ МВД.

Он добавил, что приняты меры для розыска и задержания виновника ДТП.