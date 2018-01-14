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В Турции самолет выкатился за пределы полосы и остановился на склоне

Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines при посадке в Турции выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает CNN Turk. Инцидент произошел в аэропорту Трабзона в 23.30 субботы по местному времени.

При посадке самолет выехал за пределы полосы, проехал в сторону моря и съехал с обрыва. Лайнер остановился в 25 м от воды. Причины произошедшего устанавливаются. На борту самолета находились 162 пассажира. О пострадавших не сообщается.

Они были эвакуированы. Утром в воскресенье экстренные службы приступили к транспортировке самолета. Аэропорт Трабзона временно не принимал самолеты, утром его работа была восстановлена.