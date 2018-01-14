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Несколько десятков человек пострадали при землетрясении в Перу

Один человек погиб, около 20 получили ранения при землетрясении у побережья на юге Перу, сообщает Reuters со ссылкой на геологическую службу США.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в воскресенье в 4.18 утра по местному времени на глубине 10 км. Власти Перу заявили, что угрозы цунами нет.

Землетрясение разрушило несколько домов и дорог, ряд муниципалитетов остались без электричества.

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