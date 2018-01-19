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Конституционный суд отказал Навальному в рассмотрении жалобы о президентских выборах

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Конституционный суд России (КС) отказал политику Алексею Навальному в рассмотрении его жалобы. Об этом говорится в материалах суда.

Ранее Навальный направил в КС жалобу на положения закона о выборах президента России. Политик просил суд признать неконституционным закон о выборах президента России в части, которая устанавливает дополнительные ограничения по наличию пассивного избирательного права. По мнению Навального, законодатель вышел за пределы своей компетенции, устанавливая такой запрет.

Суд изучил представленные материалы и не нашел оснований для принятия жалобы к рассмотрению, говорится в сообщении на сайте суда. Определение КС по этой жалобе окончательное и обжалованию не подлежит, уточняется там же.

25 декабря 2017 г. ЦИК отказал в регистрации инициативной группы, которая выдвинула Навального кандидатом в президенты, как раз со ссылкой на отсутствие у самого оппозиционера пассивного избирательного права из-за судимости. Это решение подтвердил Верховный суд. Политик пообещал провести «забастовки избирателей» 28 января.

Как Алексея Навального выдвигали в президенты

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Бизнес
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Экс-менеджеры «Башнефти» попросили Путина помочь получить премии от «Роснефти»

Ведомости
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Бывшие менеджеры «Башнефти» направили президенту Владимиру Путину письмо с просьбой помочь получить от «Роснефти» бонусы на 2,7 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию обращения, его подлинность подтвердил один из авторов экс-директор департамента вознаграждения и мотивации персонала компании Алексей Пенно.

В 2016 г. 318 менеджеров, от главных специалистов до президента «Башнефти», стали участниками программы долгосрочной мотивации (Long term Incentive, LTI), в рамках которой ежегодно получали привязанные к показателям эффективности крупные премии. На эти бонусы приходилась треть годового дохода сотрудника, отмечается в письме. Некоторые менеджеры должны были тратить половину премии на покупку привилегированных акций компании. Программа утверждалась в 2015 г., когда «Башнефть» принадлежала государству.

Согласно прописанному в  LTI «механизму удержания персонала» при смене собственника не позднее чем через 30 дней все участники программы должны получить причитающиеся премии пропорционально отработанному времени. 12 октября 2016 г. контрольный пакет «Башнефти» приобрела «Роснефть», в результате менеджерам должны были выплатить премии на 2,2 млрд руб. и выкупить их привилегированные акции на 0,5 млрд руб. Однако «Роснефть» не осуществила выплаты: совет директоров «Башнефти» направил положения программы на аудит до 1 марта 2017 г., а затем решил провести правовой анализ до конца июня.

Участники программы «с пониманием отнеслись к желанию нового менеджмента разобраться в ситуации» и не стали подавать иски, однако невыплата премий является прямым нарушением закона, поскольку бонусы были частью зарплаты, задержка которой запрещена, подчеркивают авторы письма.

До завершения правового анализа Ленинский суд Башкирии признал положения программы незаконным, запретив выплату бонусов. Бывшие сотрудники указывают, что иск был подан прокурором республики по просьбе вице-премьера Башкирии Евгения Гурьева, который состоял в совете директоров «Башнефти» в 2015 г. и голосовал за программу. Менеджеры жалуются, что их не известили об этом суде. Позднее они не смогли добиться отмены решения в апелляции и в рамках индивидуальных исков (суд отказал уже двум сотрудникам).

По словам Пенно, администрация президента перенаправила жалобу в Генпрокуратуру. В «Роснефти» изданию заявили, что считают решение башкирского суда абсолютно обоснованным. По информации представителя нефтяной порпорации, программа мотивации «в части топ-менеджеров «Башнефти», включая президента» предусматривала крупные дополнительные бонусы, не связанные с оценкой эффективности работы. Эти бонусы фактически представляли собой «золотые парашюты» для президента и вице-президентов компании, а на рядовых сотрудников программы не распространялись, указывают в «Роснефти». Однако в письме сотрудников «Башнефти» говорится, что в программе участвовало менее 5% топ-менеджеров компании.

Ранее с «Роснефтью» судились десять вице-президентов ТНК-BP. Топ-менеджеры требовали от нового собственника расторжения трудовых договоров и выплаты компенсации на $8–$9 млн. Удовлетворены были несколько исков с назначением лишь небольшой компенсации.

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Политика
Новости

AB InBev грозит судом Ростовской области за ограничение продажи алкоголя на ЧМ-2018

Ведомости
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Компания Anheuser-Busch (AB InBev), официальный спонсор чемпионата мира по футболу 2018 г. в категории «пиво и пивные напитки», не исключает подачи иска к руководству Ростовской области из-за ограничений на продажу алкоголя на стадионе «Ростов-арена», где пройдут матчи турнира. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на представителя компании.

ЧМ-2018 пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. В 2013 г. президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает FIFA и ее коммерческим партнерам продавать алкоголь на стадионах. Однако правительство Ростовской включило стадион «Ростов-арена» в постановление, согласно которому продажа алкоголя там запрещена.

В AB InBev считают, что инициатива властей Ростовской области противоречит подписанному Путиным закону и ущемляет права спонсоров. Как рассказал член совета директоров «САН ИнБев» (российская структура AB InBev) Ораз Дурдыев, сейчас компания ведет диалог с региональными властями.

«В случае отсутствия с их стороны реакции на нашу обеспокоенность и принятия нормативных актов, противоречащих законодательству, мы будем защищать свои права всеми доступными способами, включая обращения в FIFA, правительство РФ и судебные органы»,— сказал он.

В управлении информационной политики правительства Ростовской области заявили, что власти региона получали обращение от «САН ИнБев». Там отметили, что включенные в постановление объекты, на которые распространяются запрет продажи алкоголя, вносились по представлению председателей рабочих групп регионального межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности во время ЧМ-2018.

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Бизнес
Новости

«Алроса» продлила срок внесения задатка для участия в аукционе на газовые активы

Ведомости
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Наблюдательный совет «Алросы» на заочном голосовании в четверг продлил до 29 января срок внесения задатка для участия в аукционе по продаже газовых активов, говорится в сообщении алмазодобывающей компании.

Кроме того, согласно скорректированным правилам аукциона, смягчены требования по предоставлению участниками разрешительных документов из регуляторных органов. Остальные условия аукциона остались прежними. Торги, как и предполагалось, состоятся 19 февраля.

«Алроса» выставила на аукцион единым лотом 100% в кипрских Maretiom Investments (контролирует 100% АО «Геотрансгаз») и Velarion Investments (владеет 100% ООО «Уренгойская газовая компания») по стартовой цене 30 млрд руб., задаток составляет 21 млрд руб. Инвесторы должны были внести задаток до 10 января и до 29 января подать заявку на участие.

По условиям аукциона, «Алроса» не предоставляет покупателям гарантий отсутствия финансовых, налоговых и иных возможных рисков в отношении выставляемых газовых активов. Такие условия не устроили «Роснефть», в результате компания отказалась участвовать в аукционе. Помимо нефтяной корпорации заявки в ФАС на участие в торгах подали «Новатэк» и Газпромбанк.

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Финансы
Новости

СМИ назвали отведенный ЦБ братьям Ананьевым срок для продажи «Возрождения»

Ведомости
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Центробанк потребовал от бывших бенефициаров Промсвязьбанка братьев Ананьевых продать контрольный пакет в банке «Возрождение» до середины февраля. Такие сроки были озвучены зампредами ЦБ Ольгой Поляковой и Дмитрием Тулиным председателю совета директоров «Возрождения» Отару Маргания на встрече 16 января, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомый с итогами переговоров источник.

По словам собеседника издания, «ЦБ будет следить за тем, чтобы это не была формальная сделка». Другой источник издания рассказал, что регулятор крайне недоволен обстоятельствами расставания Ананьевых с Промсвязьбанком и требует смены не только владельцев, но и команды «Возрождения», чтобы в ней не осталось связанных с бывшими бенефициарами менеджеров.

Вопрос продажи «Возрождения» был поставлен ЦБ сразу после решения о передаче Промсвязьбанка на санацию в Фонд консолидации банковского сектора 15 декабря. Закон отводит на это 90 дней, но в данном случае ЦБ ужесточил сроки. Сами Дмитрий и Алексей Ананьевы начали переговоры о продаже «Возрождения» еще до утраты своего основного актива. По словам собеседника «Коммерсанта», осенью Ананьевы обсуждали возможность продажи пакета Маргании с возможностью последующего обратного выкупа, однако ЦБ не одобрил такой вариант. Маргания до 2015 г. владел блок-пакетом банка, а затем продал его Ананьевым.

По данным издания, продажа «Возрождения» также обсуждалась с Альфа-банком, Совкомбанком, «Уралсибом» и группой ВТБ. Однако в отведенный регулятором срок без тщательного due dilligence никто из перечисленных банков не готов заключать сделку. «У банка, учитывая историю с Промсвязьбанком, могут оказаться скелеты в шкафу, которые могут стать неприятным сюрпризом для потенциальных покупателей. Например, у “Возрождения” есть кредиты структурам Промсвязькапитала, около 30 млрд руб., которые пока обслуживаются, но с учетом последних событий, скорее всего, должны быть переведены в более низкую категорию качества, а значит, дорезервированы», - объяснил один из собеседников газеты в перечисленных банках.

В ВТБ «Коммерсанту» сообщили, что не планируют покупать «Возрождение». В Совкомбанке указали на отсутствие свободного капитала на такую покупку. В Альфа-банке не смогли ничего добавить к комментариям члена совета директоров и совладельца банка Петра Авена, который ранее заявил об отсутствии интереса к «Возрождению». В «Уралсибе» отказались от комментариев.

Если акционеры банка не смогут найти покупателя в срок и выполнить предписание ЦБ, регулятор может ограничить собственников в правах: при принятии решений их голоса будут учитываться в рамках 10% акций, говорит партнер МКА «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. «А с учетом ситуации в Промсвязьбанке и претензий регулятора к собственникам банка, которые потребовали обращения в Генпрокуратуру, не исключено, что ЦБ может ввести временную администрацию в банк, увидев угрозу интересам кредиторов и вкладчиков», — считает он.

После оценки ЦБ в дальнейшем «Возрождение» может быть передано на санацию частному инвестору, полагают эксперты. Источники газеты считают, что с высокой долей вероятности таким инвестором станет Альфа-банк. Маргания отказался от комментариев. В ЦБ не комментируют действующие банки.

«Возрождение» входит в холдинг «Промсвязькапитал». 52,7% акций банка принадлежат Promsvyaz Capital B.V., 2,5% — напрямую Промсвязьбанку, 9,7% — банку «Россия», 9,4% — банку «Санкт-Петербург», оставшаяся часть — миноритариям. Согласно ренкингу «Интерфакса» по трем кварталам 2017 г., «Возрождение» занимал 36-е место по активам (238,13 млрд руб.) и 37-е по капиталу (23,8 млрд руб.). Чистая прибыль банка по итогам 11 месяцев прошлого года составила 3 млрд руб.

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Политика
Новости

Трамп предложил перенести из Минска переговоры о Донбассе

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп предлагает сменить площадку переговоров об урегулировании конфликта на востоке Украины, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на пресс-конференции в Нью-Йорке после заседания Совета безопасности ООН.

«Мы говорили о том, что "Минск-1" застопорился, в тупике, нужен "Минск-2". Он (Дональд Трамп. - "Ведомости") говорит: "Давай в другом месте [проведем переговоры]". Я говорю: "Давайте"», - передает слова Назарбаева «Интерфакс».

«Вообще это первоначально должно было быть в Казахстане, - рассказал Назарбаев. - Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать».

Назарбаев также разделяет мнение, что минские договоренности зашли в тупик. «Сейчас миротворцев надо вводить в Донбасс и Луганск, чтобы они определили границу. Надо сближать их позиции как-то, подходить к взаимопониманию. Этого взаимопонимания сегодня нет», - считает он.

В 2017 г. переговоры об урегулировании ситуации на Донбассе проходили в Минске в феврале, апреле и июле.

В четверг Верховная рада приняла во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, который закрепляет за самопровозглашенными ДНР и ЛНР статус «оккупированных территорий», а Россия признается «государством-агрессором». Украинские власти при этом получают законодательное право применять все необходимые средства для противостояния «российской агрессии».

В российском МИДе назвали принятие законопроекта «подготовкой к войне». «[Президент Украины Петр] Порошенко получает неограниченные, близкие к диктаторским полномочия на подавление инакомыслия и недовольства. Иначе как подготовкой к новой войне это назвать нельзя», — заявили в министерстве.

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Политика
Новости

В Бурятии возбудили дело по факту нападения на школьников с топором

Ведомости
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Следственный отдел СКР по Бурятии возбудил уголовное дело в отношении девятиклассника, напавшего на школу с топором и «коктейлем Молотова». Об этом сообщается на сайте ведомства. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних).

Утром 19 января учащийся одной из школ микрорайона «Сосновый бор» в Улан-Удэ «с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджог учебное помещение», говорится в сообщении. В результате ранения получили трое учеников и учитель. У них колото-резаные раны. Следователи выясняют мотивы преступления и обстоятельства происшествия.

Одним из пострадавших оказался сам нападавший, он доставлен в одну из больниц Улан-Удэ, рассказал собеседник ТАСС в правоохранительных органах. Еще двух пострадавших оперируют в военном госпитале в поселке Сосновый Бор.

По данным бурятского МЧС, площадь возгорания составила около 15 кв. м. Спустя несколько минут пожар был ликвидирован. Из школы были эвакуированы более 500 человек.

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Политика
Новости

Совет Федерации втрое увеличит расходы на транспорт

Ведомости
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Транспортные расходы членов Совета Федерации в следующем году вырастут в три раза, сообщает РБК со ссылкой на утвержденную смету расходов верхней палаты. Если в 2018 г. на них заложено 349 млн руб., то в 2019 г. – 999,4 млн руб., а в 2020 г. — 1 млрд руб. При этом бюджет палаты в целом радикальных изменений не претерпит. По сравнению с текущим годом в 2019-2020 гг. он увеличится на 1 млрд и составит по 5 млрд руб. В 2017 г. сенаторы потратили всего 4,4 млрд руб. при заложенных в бюджет 5,6 млрд.

Источники издания утверждают, что в следующем году «путешествовать сенаторы будут много», но куда и в связи с чем, не уточняют. Собеседник в аппарате палаты рассказал, что троекратный рост расходов связан «явно не с ценами на бензин, а с поездками за границу». Он пояснил, что некоторые сенаторы бывают за границей по несколько раз в месяц, как, например, представители международного комитета. Впрочем, расходы на командировочные вырастут непропорционально транспортным: с 79,4 млн руб. в этом году до 80 млн руб. в 2019 г. и до 80,3 млн руб. в 2020 г.

Официального объяснения росту транспортных расходов сенаторов Совет Федерации пока не представил. Источник в верхней палате говорит, что сенаторы намерены увеличить численность своих делегаций в заграничных поездках. При этом суммы заложены с запасом и могут быть пересчитаны по факту. Политолог Николай Миронов считает, что сенаторы активизируют дипломатические усилия на постсоветском пространстве. Речь может идти, в частности, «о борьбе с усилением влияния США в регионе, соревновании с их «мягкой силой», поскольку страны СНГ перестают ориентироваться только на нас».

Самые большие статьи расходов в смете Совета Федерации — зарплаты сенаторов и аппарата палаты. За 11 месяцев 2017 г. сенаторы и их помощники получили 1,4 млрд руб., а сотрудники аппарата — 1,1 млрд руб. В 2018 г. на зарплаты членов палаты заложено 1,2 млрд руб., и 1 млрд руб. – на аппарат. В 2019-20 гг. эти расходы составят по 1,3 млрд руб. и 1 млрд руб.

На втором месте в расходах палаты – межбюджетные трансферты, направляемые в регионы для обеспечения работы сенаторов на местах. В 2018 г. они могут составить 471,1 млн руб., а в 2019 и 2020 гг. – по 1,1 млрд руб.

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Финансы
Новости

ЦБ отозвал лицензию у Алтайбизнес-банка

Ведомости
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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Алтайбизнес-банка 19 января, сообщается на сайте регулятора. Это произошло из-за неисполнения банком законов и нормативов ЦБ, а также из-за «наличия реальной угрозы» интересам кредиторов и вкладчиков. По данным ЦБ, он занимает 512 место в российской финансовой системе.

Проблемы банка возникли в связи с «использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний, связанных с руководством кредитной организации, и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов низкого качества», отмечается в сообщении регулятора.

Ранее ЦБ дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение банком вкладов населения, но менеджмент не предпринял необходимых мер для исправления положения. В 2017 г. ситуацию усугубил корпоративный конфликт между акционерами банка, который «препятствовал стабилизации финансового положения банка, что свидетельствовало о бесперспективности его дальнейшего функционирования», отмечает регулятор.

Алтайбизнес-банк является участником системы страхования вкладов.

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Политика
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Путин окунулся в крещенскую прорубь на Селигере

Ведомости
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Президент России Владимир Путин отметил Крещение купанием в проруби у стен мужского монастыря Нило-Столбенская пустынь на Селигере. «По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер», - приводит ТАСС слова его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Температура в этом районе не опускалась ниже минус 6-7 градусов, уточнил Песков. Он пояснил, что президент «уже на протяжении ряда лет окунается в прорубь». Однако под камеры Путин сделал это впервые.

В 2017 г. о российской традиции купания в ледяной воде на Крещение Песков рассказывал в интервью BBC. Тогда журналист спросил его, откроет ли Путин шампанское, когда будет смотреть инаугурацию президента США Дональда Трампа, которая совпала по дате с христианским праздником. Песков на это ответил: «Мы будем отмечать наш христианский праздник Крещение, купаться в ледяной воде, так что у нас будет другой распорядок дня». Окунался ли Путин в прорубь тогда, не уточнялось.

Крещенские купания, символизирующие крещение Иисуса Христа в Иордане, в России имеют больше народную, чем церковную традицию. Показать силу духа в разные времена любили и публичные политики. В 2015 г. в крещенскую прорубь под камеры окунался министр обороны Сергей Шойгу. «Славно обжигает, такое ощущение, что после этого жар изнутри идет - очень хорошо», - делился он впечатлениями. Тогда же и годом позже в ледяную воду нырял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Несколько раз отмечал крещение купанием и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в том числе и в 2016 г. - на старте предвыборной кампании в Госдуму. Тогда, впрочем, Жириновский окунулся один раз вместо положенных трех.

В предвыборный 2003 г. в прорубь окунались сразу несколько представителей СПС во главе с ее лидером Борисом Немцовым. В 2010 г. перед вторым туром президентских выборов на Украине Крещение отмечал и Виктор Ющенко - тогда глава государства. На тот момент он уже выбыл из предвыборной кампании, проиграв в первом туре, но поддерживал Юлию Тимошенко, соперничавшую с Виктором Януковичем, который в итоге одержал победу.

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Политика
Новости

Мэрия предложила Навальному три места для проведения акции 28 января

Ведомости
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Столичные власти предложили сторонникам оппозиционера Алексея Навального провести акцию «Забастовка избирателей» 28 января. На выбор им предложили три варианта мест для проведения митинга и шествия, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Сторонники Навального подали заявку в столичную мэрию 15 января. Они планировали провести марш 28 января по Тверской улице, а также митинг на Охотном Ряду возле дома № 2 с 14 до 18 часов дня. Заявленное количество участников составляло до 15 000 человек.

В свою очередь мэрия предложила им провести митинг с 15 до 17 часов дня на площадке ПКиО «Сокольники» (на территории «Гайд-парка») с количеством участников до 1500 человек. Другой вариант предполагал проведение шествия на ул. Перерва до 157-го дома по ул. Люблинская и митинга у памятника «Солдату Отечества» с количеством участников до 15 000 человек, время проведения - с 14 до 18 часов. Третий вариант - проведение шествия по ул. Маршала Бирюзова и Маршала Василевского до станции метро «Щукинская» и митинга на проезжей части на ул. Маршала Василевского напротив дома № 13, согласованное количество участников - до 15 000 человек, время проведения - с 14 до 18 часов.

Ранее Навальный рассказал, что ему предложили провести акцию протеста в районе Щукино. «Мэрия Москвы предлагает нам проводить митинг 28 января в Щукино. Спасибо, нет. Это было бы незаконным нарушением прав участников», – прокомментировал он предложенный вариант. Два других предложенных мэрией варианта он не стал комментировать.

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Политика
Новости

В Донбассе погиб наблюдатель мониторинговой миссии ОБСЕ

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Наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ погиб в аварии под Донецком, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу миссии.

«Утром один из наших наблюдателей стал участником ДТП. Наблюдатель ехал на такси по Краматорску, в результате ДТП погиб на месте происшествия», - пояснили в пресс-службе.

Ранее в самопровозглашенной ЛНР рассказали, что представитель луганской команды наблюдателей Виталий Зара погиб в подконтрольном украинским военным Краматорске.

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