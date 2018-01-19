Конституционный суд отказал Навальному в рассмотрении жалобы о президентских выборах

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Экс-менеджеры «Башнефти» попросили Путина помочь получить премии от «Роснефти»

Бывшие менеджеры «Башнефти» направили президенту Владимиру Путину письмо с просьбой помочь получить от «Роснефти» бонусы на 2,7 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию обращения, его подлинность подтвердил один из авторов экс-директор департамента вознаграждения и мотивации персонала компании Алексей Пенно.

В 2016 г. 318 менеджеров, от главных специалистов до президента «Башнефти», стали участниками программы долгосрочной мотивации (Long term Incentive, LTI), в рамках которой ежегодно получали привязанные к показателям эффективности крупные премии. На эти бонусы приходилась треть годового дохода сотрудника, отмечается в письме. Некоторые менеджеры должны были тратить половину премии на покупку привилегированных акций компании. Программа утверждалась в 2015 г., когда «Башнефть» принадлежала государству.

Согласно прописанному в LTI «механизму удержания персонала» при смене собственника не позднее чем через 30 дней все участники программы должны получить причитающиеся премии пропорционально отработанному времени. 12 октября 2016 г. контрольный пакет «Башнефти» приобрела «Роснефть», в результате менеджерам должны были выплатить премии на 2,2 млрд руб. и выкупить их привилегированные акции на 0,5 млрд руб. Однако «Роснефть» не осуществила выплаты: совет директоров «Башнефти» направил положения программы на аудит до 1 марта 2017 г., а затем решил провести правовой анализ до конца июня.

Участники программы «с пониманием отнеслись к желанию нового менеджмента разобраться в ситуации» и не стали подавать иски, однако невыплата премий является прямым нарушением закона, поскольку бонусы были частью зарплаты, задержка которой запрещена, подчеркивают авторы письма.

До завершения правового анализа Ленинский суд Башкирии признал положения программы незаконным, запретив выплату бонусов. Бывшие сотрудники указывают, что иск был подан прокурором республики по просьбе вице-премьера Башкирии Евгения Гурьева, который состоял в совете директоров «Башнефти» в 2015 г. и голосовал за программу. Менеджеры жалуются, что их не известили об этом суде. Позднее они не смогли добиться отмены решения в апелляции и в рамках индивидуальных исков (суд отказал уже двум сотрудникам).

По словам Пенно, администрация президента перенаправила жалобу в Генпрокуратуру. В «Роснефти» изданию заявили, что считают решение башкирского суда абсолютно обоснованным. По информации представителя нефтяной порпорации, программа мотивации «в части топ-менеджеров «Башнефти», включая президента» предусматривала крупные дополнительные бонусы, не связанные с оценкой эффективности работы. Эти бонусы фактически представляли собой «золотые парашюты» для президента и вице-президентов компании, а на рядовых сотрудников программы не распространялись, указывают в «Роснефти». Однако в письме сотрудников «Башнефти» говорится, что в программе участвовало менее 5% топ-менеджеров компании.

Ранее с «Роснефтью» судились десять вице-президентов ТНК-BP. Топ-менеджеры требовали от нового собственника расторжения трудовых договоров и выплаты компенсации на $8–$9 млн. Удовлетворены были несколько исков с назначением лишь небольшой компенсации.