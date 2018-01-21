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Посол США в России Джон Хантсман искупался в проруби

Посол США в России Джон Хантсман последовал примеру российских политиков и также искупался в крещенской проруби, передало агентство «РИА «Новости». Купание Хантсмана произошло сегодня у стен Новоиерусалимского монастыря в подмосковном городе Истра на реке Истре. «Это новый для меня, но незабываемый опыт. Очень сильные впечатления от ваших традиций. Я читал об этом, смотрел ролики на YouTube и хотел сам принять участие. С каждым месяцем узнаю все больше о ваших традициях и не исключаю, что стану экспертом», - заявил посол по выходе из купели.

После купания супруга Хантсмана Мэри Кэй, не участвовавшая в обряде, укутала его в полотенце и подала кружку с горячим чаем.

Купель Новоиерусалимского монастыря оборудована на Истре в 100 м от стен. К ней ведут деревянные ступени, на которые постелены зеленые дорожки. Около купели установлены палатки для переодевания. Перед приездом делегации посольства дорожки и купель очистили ото льда.

В крещенских купаниях в России приняли участие ведущие российские политики, включая президента Владимира Путина. В этот день христиане вспоминают Крещение Иисуса Христа в реке Иордан, обряд крещенского купания наиболее распространен в православных церквях. Посол Хантсман говорил, что принадлежит к Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (основная ветвь мормонизма). Русская православная церковь традиционно не признает мормонское крещение.

Крещенские купания