Госдума одобрила законопроект о крупных штрафах для СМИ – иностранных агентов
Госдума на сегодняшнем пленарном заседании одобрила законопроект о крупных штрафах для СМИ, нарушающих закон о средствах массовой информации в статусе иностранного агента. Согласно законопроекту максимальный штраф будет достигать 5 млн руб. для юрлиц за три и более нарушения в течение года.
Как пишет РБК, «за» проголосовали 407 депутатов, причем поправки критиковала фракция ЛДПР. Депутат фракции Сергей Иванов посчитал, что СМИ-иноагенты не надо упоминать вообще. «Запретный плод сладок! Многие будут специально смотреть [ресурсы иноагентов], потому что у нас никаких независимых СМИ уже вообще нет. У нас вся пресса полностью подчинена государству, информацию получить неоткуда», — сказал он.
Законопроект о штрафах для СМИ-иноагентов внесли в конце 2017 г. председатели комитетов по законодательству Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенников и Андрей Клишас. В КоАП вносится новая статья 19.34 «Нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента».
За грубые нарушения порядка деятельности СМИ, признанного иностранным агентом, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для физических лиц – 150 000 руб. или арест до 15 суток, для должностных лиц – 200 000 руб. и для юридических лиц – 5 млн руб. За однократное нарушение санкции составляют 10 000, 50 000 и 500 000 руб. соответственно. Грубым нарушением предложено считать нарушение закона о СМИ, признанных иностранными агентами, совершенное неоднократно - более двух раз в течение года - не только самим средством массовой информации, но и учрежденным им российским юридическим лицом, его сотрудником или представителем.
Закон, позволяющий признавать иностранными агентами СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, был принят Госдумой 15 ноября, а 22 ноября одобрен Советом Федерации. Спустя три дня закон подписал президент России Владимир Путин. Включать СМИ в реестр агентов будет Минюст. Под действие закона не попали российские СМИ, в том числе с иностранными владельцами. В случае отказа СМИ регистрироваться в качестве иностранного агента ему будет запрещено вести деятельность в России.
В начале декабря Минюст внес в список СМИ-иноагентов «Голос Америки», «Радио Свободная Европа / Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», татаро-башкирскую службу «Радио Свобода» (AzatliqRadiosi), «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии».