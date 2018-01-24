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Папа римский процитировал Достоевского в послании о фейковых новостях

Интерфакс
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Папа римский Франциск призвал всех людей и особенно журналистов противостоять распространению фейковых новостей, сравнил их авторов с библейским змеем-искусителем и привел цитату из «Братьев Карамазовых» Федора Достоевского о неразличении правды от лжи, следует из опубликованного сегодня Святым престолом послания.

«Нам нужно разоблачать то, что можно назвать "тактикой змея", на службе тех, кто маскируется, чтобы ударить в любое время в любом месте. Эту стратегию использовал хитрый змей в Книге Бытия, который на заре человечества создал первые фейковые новости, легшие в основу трагической истории человеческого греха», - говорится в обращении понтифика ко Всемирному дню социальных коммуникаций.

Франциск определил «фейковые новости» как «неправдивую информацию, основанную на несуществующих или искаженных данных», которая создана, чтобы манипулировать читателем. Фейковые новости способны маскироваться под реальные новости и распространяться с огромной скоростью, отмечает понтифик, но их конечная цель - распространение гордыни и ненависти.

Понтифик полагает, что причиной быстрого распространения фейковых новостей становится людская алчность.

«Фейковые новости часто становятся "вирусными", распространяясь так быстро, что их трудно остановить, не из-за желания поделиться, которым вдохновлены социальные сети, а из-за того, что они обращаются к ненасытной алчности, столь легко пробуждаемой в людях. Экономические и манипулятивные цели, которые питают дезинформацию, укоренены в жажде власти, стремлении обладать и наслаждаться, что в конечном итоге делает нас жертвами чего-то гораздо более трагического - обманчивой силы зла, которая движется от одной лжи к другой, чтобы лишить нас внутренней свободы», - заявил Франциск.

Постоянное «отравление» фейковыми новостями затрудняет и затемняет духовную жизнь человека, считает он. «Как верно писал Достоевский, "лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть, входит в неуважение и к себе, и к другим. Не уважая же никого, перестает любить, а чтобы, не имея любви, занять себя и развлечь, предается страстям и грубым сладостям и доходит совсем до скотства в пороках своих, а всё от беспрерывной лжи и людям, и себе самому", - цитирует понтифик Достоевского.

По словам папы римского, лучшее противоядие от ложной информации - не стратегии, а люди, которые готовы прикладывать усилия для поисков истины. «Свобода ото лжи и поиск человеческого контакта - вот что должно присутствовать в наших словах и действиях, чтобы они были правдивыми, истинными и достойными доверия», - считает папа римский.

Он отметил, что при современных условиях профессия журналиста становится не просто работой, а миссией. В связи с этим Франциск призвал содействовать «журнализму мира». «Под этим я не имею в виду журнализм слащавый и чувствительный, который отворачивается от серьезных тем. Напротив, я имею в виду журнализм правды, который противостоит лжи, обманчивой риторике и сенсационным заголовкам... Журнализм, призванный указывать альтернативу эскалации словесных конфликтов и словесного насилия», - подытожил папа Франциск.

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Стиль жизни
Новости

Элтон Джон рассказал о последнем трехлетнем гастрольном турне

Ведомости
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70-летний британский композитор Элтон Джон подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о прекращении гастрольной деятельности после 50 лет выступлений, передает телеканал Sky News. Перед тем как отказаться от гастрольных концертов, музыкант собирается отправиться в последнее трехлетнее мировое турне. После 2021 г. Джон откажется от гастролей и будет больше свободного времени уделять семье.

Трехлетнее турне начнется в сентябре 2018 г. «Моя жизнь изменилась, мои приоритеты изменились, мой приоритет сейчас – это моя семья. Я прекращаю гастроли, но не перестаю заниматься музыкой», – заявил он.

По его словам, турне – это возможность поблагодарить поклонников по всему миру. «Это не значит, что я больше не буду творить. У меня был хороший забег. Я хочу уйти с огоньком», – добавил Джон.

Ранее издание Daily Mirror сообщило о планах музыканта прекратить гастрольную деятельность из-за состояния здоровья.

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Бизнес
Новости

Росавиация предписала Royal Flight сократить чартерную программу на 10%

Ведомости
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Росавиация рекомендовала авиакомпании Royal Flight (бывшая «Абакан-авиа») сократить программу чартерных рейсов на 10% в начале февраля, передает ТАСС.

Рекомендации подготовлены по итогам заседания межведомственной рабочей группы по анализу оборота судов при Росавиации. Группа ранее была созвана для предотвращения задержек и отмены рейсов из-за недостаточного числа самолетов и их резерва.

Как объяснили ТАСС в Росавиации, решение сократить чартерную программу авиакомпании основано на том, что задержки рейсов перевозчика в течение последнего месяца превысили 10% от общего объема выполненных рейсов.

Royal Flight работает на рынке международных пассажироперевозок с 2014 г. В ее авиапарк входят самолеты Boeing 767 и Boeing 737. Основным заказчиком перевозок является Coral Travel.

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Политика
Новости

В Москве автомобиль врезался в остановку общественного транспорта

Ведомости
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В центре Москвы легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. В результате аварии погиб один человек, еще трое получили различные травмы, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. В свою очередь «РИА «Новости» сообщает о пяти пострадавших.

ДТП произошло на проспекте Мира, недалеко от дома № 68.

«В районе д. 68 на проспекте Мира водитель легкового автомобиля из-за дорожной аварии вылетел на остановку общественного транспорта», - рассказал агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.

Водитель скончался на месте аварии. «Скорее всего, от удара головой об руль. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, двое - в среднем», - передает РЕН ТВ.

На месте работают правоохранительные службы, устанавливаются причины произошедшего.

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Бизнес
Новости

Дворкович заявил об отсутствии в России олигархов

Ведомости
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Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил о том, что в России не существует олигархов, есть только социально ответственные бизнесмены, передает «РИА Новости» со ссылкой на прямой эфир Bloomberg TV.

По его словам, на данный момент в России работают предприниматели, проявляющие заботу о России и зарабатывающие деньги, занимаясь ответственным бизнесом. «Я не думаю, что у нас есть олигархи, это была концепция 1990-х», – ответил он на вопрос о том, как российские олигархи относятся к возможному расширению санкций США против российских бизнесменов.

«Санкции делают жизнь сложнее, однако не делают ее невозможной», – добавил вице-премьер.

Американский президент Дональд Трамп в начале августа 2017 г. подписал закон, согласно которому против России будут введены новые секторальные санкции. Доклад об этом должен появиться 29 января на официальном сайте минфина США.

Эмоции экономического форума в Давосе

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Политика
Новости

Власти США расширили санкции против КНДР из-за ядерной программы

Ведомости
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Власти США расширили санкции против министерства нефтяной промышленности Северной Кореи, а также шести морских судов. В санкционный список внесли 16 граждан КНДР, задействованных при разработке ядерной и ракетной программ Северной Кореи. Об этом говорится в сообщении американского минфина.

Из 16 попавших под санкции 11 человек - это члены Рабочей партии КНДР, еще пятеро - это работающие в России, Китае и Абхазии граждане КНДР. «В соответствии с резолюциями Совбеза ООН правительство США предпринимает меры против незаконных субъектов в Китае, России и в других странах, которые действуют от имени северокорейских финансовых сетей, а также призывает к их высылке с территорий, где они находятся», - говорится в сообщении минфина.

США также ввели санкции против девяти китайских и северокорейских нефтяных, торговых и судоходных компаний (Gooyong Shipping Co Ltd., Hwasong Shipping Co Ltd., Korea Kumunsan Shipping Co, Korea Marine & Industrial Trdg и CK International Ltd.).

В санкционном списке также указано имя гражданки России и ЮАР Ирины Хуиш (девичья фамилия Бурлова), связанной с VELMUR MANAGEMENT PTE.

12 января канадские власти ввели новые санкции в отношении КНДР в соответствии с резолюцией № 2397, принятой Совбезом ООН 22 декабря 2017 г. 18 января американский президент Дональд Трамп говорил, что Москва «совсем не помогает» Вашингтону в решении вопроса с КНДР. «То, в чем Китай помогает, Россия нивелирует. Другими словами, Россия иногда перекрывает то, что делает Китай», - заявил он в интервью Reuters.

Северокорейские ракеты и их возможный советский прототип

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Политика
Новости

В Европарламенте почтили память жертв холокоста

Ведомости
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В Европарламенте прошла памятная церемония, посвященная Международному дню памяти жертв холокоста, в которой приняли участие выжившие в лагерях, европейские парламентарии и чиновники. Впервые в этом году на мероприятии почтили память как жертв холокоста, унесшего жизни 6 млн евреев, так и геноцида цыганского населения.

Заместитель председателя Европарламента Мейрид Макгиннес сказала на выступлении, что «еврейская диаспора вспоминает холокост как катастрофу, в которой были уничтожены многие евреи, погибли представители других народов». Она объявила об открытии в Европарламенте выставки, посвященной двум цыганским народностям – синти и рома. «Мы хотим, чтобы память об этом преступлении оставалась в наших умах и сердцах, чтобы этого больше не произошло», – заявила Макгиннес.

На церемонии выступил профессор Томаш Радил, который выжил после Освенцима. Он рассказал, что родился в 1930 г., в марте 1944 г. он попал в лагерь. «Я сказал, что мне 16 лет и я кузнец по профессии. Я понял, что иначе меня убьют как слабого подростка», – рассказал он. Его отправили в ту часть лагеря, где содержалась народность рома, он рассказал, что помнит, как за одну ночь были уничтожены почти все, кто содержался в этой части лагеря.

Президент Европейского еврейского конгресса Моше Кантор сообщил, что Европейский совет по толерантности и примирению создаст специальную организацию, в которую войдут историки и философы. Они займутся разработкой концепции безопасной толерантности. «Нам всем остро необходима новая европейская идеология, которая бы служила основой для нового общеевропейского и национального законодательства», – заявил Кантор. Он сказал, что только спустя 73 года после освобождения концентрационных лагерей численность евреев в мире достигла довоенного уровня. «27 января 1945 г. Красная армия освободила 3000 узников Освенцима, оставшихся в живых из миллиона, погибших там», – сказал Кантор. По его словам, в прошлом году резко возросло число антисемитских инцидентов в Великобритании, Франции, Германии и Швеции: «Из-за постоянной угрозы синагоги и еврейские общинные центры во многих европейских странах находятся практически под круглосуточной охраной полиции и военных».

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Политика
Новости

Дворкович рассказал о прячущихся от российской делегации в Давосе американцах

Ведомости
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Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил на сессии Всемирного экономического форума в Давосе, что американцы избегают представителей российской делегации, «прячутся от реальных обсуждений», передает «РИА «Новости».

«Когда вы спрашиваете об эффективности санкций сегодня: ваш министр финансов сказал, что санкции против Северной Кореи и Ирана будут эффективны... Мы говорим о санкциях США, но эти санкции не являются самой интересной вещью на свете», - сказал Дворкович, добавив, что вопрос, связанный с западными санкциями, - ничтожный. По его словам, не стоит тратить много времени на обсуждение ограничительных мер, нужно эффективнее работать.

«Это не Россия прячется от диалога, и Россия не закрыта. Американцы прячутся от нас в Давосе», — утверждает Дворкович. По его словам, Давос представляет собой маленькую деревню, «но они не хотят говорить».

Дворкович также заявил, что не просил о встрече с американским президентом Дональдом Трампом. «Я не президент России, я не в позиции просить встречи с Трампом, но я готов контактировать с представителями американской делегации», — отметил он.

Эмоции экономического форума в Давосе

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Экономика
Новости

Путин назвал основную задачу российской промышленности

Ведомости
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Президент России Владимир Путин считает, что производство гражданской продукции должно обеспечить финансовую устойчивость предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) к 2020 г., к тому моменту основная часть гособоронзаказа будет уже выполнена, пояснил он во время посещения предприятия «ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение» (УМПО), передает «РИА Новости».

«Конечно, выпуск гражданской продукции должен максимально загрузить мощности предприятий и обеспечить их финансовую устойчивость, особенно после 2020 г., когда пик гособоронзаказа будет пройден», — сказал глава государства.

По его словам, основной задачей российской промышленности является освоение производства современной и конкурентоспособной гражданской продукции, а диверсификация ОПК должна проходить сбалансированно.

Путин также рассказал, что, согласно планам государства, доля гражданской продукции на предприятиях ОПК к 2030 г. должна увеличится до 50%. По его словам, стратегической задачей является повышение к 2025 г. данной доли до 30% от общего объема продукции ОПК.

Глава государства отметил, что на данный момент реализуется несколько больших программ по модернизации электроэнергетики и развитию цифровой экономики, по внедрению доступных технологий, оснащению современным оборудованием медучреждений, созданию индустрии по переработке отходов. Путин считает, что предприятиям ОПК необходимо активнее подключаться к подобным программам и проектам. «Продукция должна быть качественной и конкурентоспособной по цене. В искусственных, тепличных условиях, конечно, невозможно и ненужно и вредно было бы создавать такую продукцию», - передает слова Путина ТАСС.

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Финансы
Новости

Цена барреля нефти марки WTI превысила $65 впервые с конца 2014 года

Ведомости
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Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки WTI в ходе торгов на Лондонской бирже на 19.38 мск увеличилась на 1,05% и составила $65,15 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Последний раз стоимость нефти WTI выросла до $65 за баррель 8 декабря 2014 г.

В свою очередь стоимость нефти марки Brent с поставкой в марте к этому времени выросла на 0,29% до $70,16 за баррель.

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Политика
Новости

В «кремлевский доклад» могут попасть от 40 до 400 россиян

Ведомости
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К подготовке списка российских бизнесменов и чиновников в «кремлевском докладе» в США относятся невероятно серьезно, сказал на сессии «Стратегические перспективы России» в Давосе президент Атлантического совета Фредерик Кемп.

«В список в зависимости от того, кому [в американском руководстве] вы верите, может быть включено от 40 до 400 человек. Я думаю, он будет с более серьезными фигурантами (чьи связи с Кремлем и помощь ему во влиянии за рубежом, в том числе на выборы в США, хорошо видны) и более короткий». Но на данный момент это «просто список», отметил Кемп: «Включение в него не означает введения санкций против этих людей. Но оно имеет репутационные последствия и повлияет на бизнес».

«Если в этот список будут включены просто богатые люди, просто те, кто построил успешный бизнес, это будет провалом. Цель этого списка не в этом, он не должен и, из того что я на данный момент знаю, не будет составляться по такому принципу», – добавил Кемп.

В соответствии с принятым в 2017 г. законом «О противодействии противникам США посредством санкций» к 29 января минфин США совместно с национальной разведкой и госдепом представит конгрессу доклад о потенциальном эффекте от расширения антироссийских санкций. В конгрессе, в частности, будет представлен так называемый «кремлевский доклад» со списком высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которых в США считают приближенными к российскому руководству. В отношении фигурантов списка США могут ввести персональные санкции.

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Политика
Новости

Президент МОКа прокомментировал приглашение «чистых» российских спортсменов на Олимпиаду

Ведомости
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал ситуацию с приглашением только «чистых» российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане. По его словам, принятое решение не унижает Россию и российских спортсменов, передает Reuters.

«Решение, которое мы приняли в декабре, является неким балансом. Оно не унижает Россию и российских спортсменов. Россияне имеют возможность принять участие в Играх, но только молодое поколение чистых российских спортсменов. Это решение призвано очистить российский спорт», – заявил Бах.

По его мнению, комиссия МОКа под руководством Валери Фурнейрон собрала информацию о допинговых нарушениях из различных источников. Результаты работы комиссии Бах назвал достоверными.

МОК хотел «дать чистым российским спортсменам, новому поколению возможность участвовать в Олимпийских играх и быть послами нового чистого российского спорта», заявил он.

Накануне МОК выпустил официальное заявление, в котором говорится, что отсутствие российских атлетов в списке приглашенных участников зимней Олимпиады в Пхенчхане не обязательно означает, что они были уличены в употреблении допинга. В свою очередь Фурнейрон заявила, что список составлялся таким образом, чтобы не было «ни малейшего сомнения или подозрения» в употреблении допинга любым из приглашенных российских атлетов. 23 января Олимпийский комитет России сообщил, что напишет в МОК письмо с требованием разъяснить, почему «лидеры российских сборных команд по нескольким видам спорта не включены в список потенциальных участников» Игр.

Как отреагировали в России на отстранение сборной от Олимпиады

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