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Президент МОКа прокомментировал приглашение «чистых» российских спортсменов на Олимпиаду

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал ситуацию с приглашением только «чистых» российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане. По его словам, принятое решение не унижает Россию и российских спортсменов, передает Reuters.

«Решение, которое мы приняли в декабре, является неким балансом. Оно не унижает Россию и российских спортсменов. Россияне имеют возможность принять участие в Играх, но только молодое поколение чистых российских спортсменов. Это решение призвано очистить российский спорт», – заявил Бах.

По его мнению, комиссия МОКа под руководством Валери Фурнейрон собрала информацию о допинговых нарушениях из различных источников. Результаты работы комиссии Бах назвал достоверными.

МОК хотел «дать чистым российским спортсменам, новому поколению возможность участвовать в Олимпийских играх и быть послами нового чистого российского спорта», заявил он.

Накануне МОК выпустил официальное заявление, в котором говорится, что отсутствие российских атлетов в списке приглашенных участников зимней Олимпиады в Пхенчхане не обязательно означает, что они были уличены в употреблении допинга. В свою очередь Фурнейрон заявила, что список составлялся таким образом, чтобы не было «ни малейшего сомнения или подозрения» в употреблении допинга любым из приглашенных российских атлетов. 23 января Олимпийский комитет России сообщил, что напишет в МОК письмо с требованием разъяснить, почему «лидеры российских сборных команд по нескольким видам спорта не включены в список потенциальных участников» Игр.

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