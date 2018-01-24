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В Европарламенте почтили память жертв холокоста

В Европарламенте прошла памятная церемония, посвященная Международному дню памяти жертв холокоста, в которой приняли участие выжившие в лагерях, европейские парламентарии и чиновники. Впервые в этом году на мероприятии почтили память как жертв холокоста, унесшего жизни 6 млн евреев, так и геноцида цыганского населения.

Заместитель председателя Европарламента Мейрид Макгиннес сказала на выступлении, что «еврейская диаспора вспоминает холокост как катастрофу, в которой были уничтожены многие евреи, погибли представители других народов». Она объявила об открытии в Европарламенте выставки, посвященной двум цыганским народностям – синти и рома. «Мы хотим, чтобы память об этом преступлении оставалась в наших умах и сердцах, чтобы этого больше не произошло», – заявила Макгиннес.

На церемонии выступил профессор Томаш Радил, который выжил после Освенцима. Он рассказал, что родился в 1930 г., в марте 1944 г. он попал в лагерь. «Я сказал, что мне 16 лет и я кузнец по профессии. Я понял, что иначе меня убьют как слабого подростка», – рассказал он. Его отправили в ту часть лагеря, где содержалась народность рома, он рассказал, что помнит, как за одну ночь были уничтожены почти все, кто содержался в этой части лагеря.

Президент Европейского еврейского конгресса Моше Кантор сообщил, что Европейский совет по толерантности и примирению создаст специальную организацию, в которую войдут историки и философы. Они займутся разработкой концепции безопасной толерантности. «Нам всем остро необходима новая европейская идеология, которая бы служила основой для нового общеевропейского и национального законодательства», – заявил Кантор. Он сказал, что только спустя 73 года после освобождения концентрационных лагерей численность евреев в мире достигла довоенного уровня. «27 января 1945 г. Красная армия освободила 3000 узников Освенцима, оставшихся в живых из миллиона, погибших там», – сказал Кантор. По его словам, в прошлом году резко возросло число антисемитских инцидентов в Великобритании, Франции, Германии и Швеции: «Из-за постоянной угрозы синагоги и еврейские общинные центры во многих европейских странах находятся практически под круглосуточной охраной полиции и военных».