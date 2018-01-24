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В Москве автомобиль врезался в остановку общественного транспорта

В центре Москвы легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. В результате аварии погиб один человек, еще трое получили различные травмы, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. В свою очередь «РИА «Новости» сообщает о пяти пострадавших.

ДТП произошло на проспекте Мира, недалеко от дома № 68.

«В районе д. 68 на проспекте Мира водитель легкового автомобиля из-за дорожной аварии вылетел на остановку общественного транспорта», - рассказал агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.

Водитель скончался на месте аварии. «Скорее всего, от удара головой об руль. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, двое - в среднем», - передает РЕН ТВ.

На месте работают правоохранительные службы, устанавливаются причины произошедшего.